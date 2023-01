Finisce alla grande l’ultima puntata de I soliti Ignoti, il programma in onda su Rai 1 condotto da Amadeus. Ospiti della serata, Paolo e Paola provenienti da Viterbo. La coppia è andata alla grande sin dall’inizio e ha lasciato a bocca aperta tutti, compreso il padrone di casa. I coniugi non solo sono riusciti ad indovinare con grande precisione tutti i mestieri agli otto ignoti in gara, ma soprattutto sono riusciti a fare il colpaccio col parente misterioso.

Alla fine della fiera, Paolo e Paola si portano a casa un bella sommetta: 125.000€ ( e pensare che la cifra è stata dimezzata per un aiuto non di poco conto: la riduzione da otto a quattro ignoti). Incredulo Amadeus che è rimasto davvero senza parole dopo una partita a dir poco perfetta dei due viterbesi ospiti in studio.

Leggi anche: “Lui al posto di Alvin”. Isola dei Famosi, anticipazioni bomba sul nome del nuovo inviato





I soliti Ignoti, Paolo e Paola vincono 125mila euro

“I nostri cubi sono rimasti tutti vuoti, questo perchè i concorrenti hanno indovinato tutte le identità. Percorso netto per loro, complimenti!”, ha detto Amadeus prima dell’ingresso del parente misterioso. Ma il padrone di casa, nonché presentatore del prossimo Festival di Sanremo non sapeva che da lì a poco, Paolo e Paola si sarebbero portati a casa metà montepremi.

Grande gioia poco dopo, quando i due hanno scelto l’ignoto numero 8 e dopo qualche istante di ansia, il conduttore ha dato loro la bellissima notizia di aver vinto. “Complimenti! Eccoli, loro sono fratello e sorella. Andate, andate pure!” ha detto quindi il padrone di casa. A quel punto i coniugi viterbesi sono corsi al centro dello studio a ringraziare e abbracciare i due ignoti che gli hanno permesso di vincere quella fantastica cifra.

“125.000€ vanno quindi a Viterbo! Complimenti a loro e complimenti anche a voi da casa se lo avevate capito” ha quindi concluso Amadeus. Poco prima di lasciare il collegamento per la prima serata, il presentatore ha svelato quello che succederà nello special del 6 gennaio: “Grande sorpresa nella puntata speciale del 6 gennaio in onda in prima serata.Stiamo preparando una grande sorpresa e avremo qui tanti volti del mondo dello spettacolo che giocheranno” ha fatto sapere al pubblico entusiasta.

Leggi anche: “Lontani ma vicini”. Ida Platano, il pubblico di UeD è certo: tornerà presto da Riccardo Guarnieri