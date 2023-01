Ida Platano ha abbandonato da settimane Uomini e Donne, eppure l’attenzione mediatica sulla dama non crolla. Nei giorni scorsi Ida e Alessandro hanno postato alcuni scatti social sul Instagram del loro capodanno. Un capodanno, il primo da coppia, trascorso con tanti amici e insieme a Gemma Galgani che con la dama ha stretto un legame solidissimo motivo, tra l’altro, delle continue cattiverie di Tina Cipollari. Nelle ore scorse tuttavia un messaggio non è passato inosservato, in molti sono convinti che sia rivolto in qualche maniera a Riccardo Guarnieri.



Il cavaliere tarantino, da parte sua, sta cercando di riconquistare Gloria Nicoletti. Al magazine di Uomini e Donne ha raccontato che vorrebbe stupire Gloria Nicoletti, la dama che ha ripreso a frequentare dopo l’uscita dal programma dell’ex Ida. “Mi piacerebbe farle un piccolo regalo, così come mi piacerebbe riceverlo da lei”. Parole che non erano piaciute al pubblico che aveva demolito Riccardo.

Uomini e Donne, Ida Platano: messaggio in codice per Riccardo?



Scrive un’utente: “Riccardo è un narcisista patologico…ma xke non lo capite donne? Ama e amera’ sempre e solo sé stesso!!!! E innamorato di sé. Basta. Ogni discorso (sempre misero) è egoriferito…fa un bel gesto? Vuole solo ricevere complimenti e ammirazione. Non fa nulla davvero x l’altra persona. Svegliatevi è pericoloso uno cosi”.



Che sia pericoloso lo pensava anche Alessandro, gelosissimo di Ida. E forse lo sarà ancora di più dopo il messaggio di ieri. Nel commentare il traguardo per i 650mila follower su Instagram la dama ha scritto: “Belli miei. Grazie di tutto e più di tutto, grazie di esserci. Le persone speciali sanno prenderti per mano anche da lontano”. Niente di strano sembrerebbe.



Eppure parecchi non hanno potuto fare a meno di ipotizzare una porta lasciata aperta per Riccardo lontano in questo momento. Tra Ida e Alessandro nessuna aria di crisi, tutto sembra procedere nel migliore dei modi. Ma chi lo sa che l’amore per Riccardo non torni a bussare alla porta…