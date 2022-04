Attimi di panico per Soleil Sorge che nei giorni scorsi è stata vittima dello scherzo de Le Iene organizzato da Nicolò De Devitis. Per chi non l’avesse visto, nella puntata del 6 aprile, l’ex gieffina è stata accusata di essere complice di una truffa da 5 milioni di euro con le criptovalute. Ma cosa è successo in pratica? L’influencer, qualche giorno fa, ha postato un video sui social e in tanti hanno pensato si trattasse di un pesce d’aprile, in realtà non era esattamente così. Quel video era ‘reale’ per così dire. Anche se alla base di tutto c’era uno scherzo de Le Iene.

Soleil Sorge pensava di aver acchiappato lo spietato truffatore di criptovalute inconsapevole di essere lei la vittima dello scherzo organizzato dalle Iene. L’opinionista de La pupa e il secchione, infatti, prima di tutto ha voluto chiarire la sua posizione scrivendo su Instagram: “Sono uscite delle notizie sul mio nome, dicono che io sia coinvolta in una truffa con le criptovalute, non so bene. Io non truffo nessuno. Anzi stavo per sequestrare una persona e menarlo, io ero convinta che Le Iene fossero venute per beccare lui e invece erano qui per me”.





Soleil Sorge vittima di uno scherzo de Le Iene

Soleil Sorge, grazie all’aiuto di Dayane Mello, ha creduto che un ragazzo l’avesse truffata mettendole una chiavetta usb in un pacco di dolci da far recapitare all’amica. L’ex gieffina è stata prima fermata dalla polizia, poi dall’Interpol e infine da una gang di mafiosi.

Dopo la paura e il ritorno alla normalità (shooting ecc), Soleil Sorge ha scoperto che la storia era comunque finita sui giornali. Il suo agente a quel punto ha chiamato le Iene per dare modo all’influencer di spiegarsi e dare il suo punto di vista alle notizie. A quel punto Soleil ha chiamato Marco, il truffatore che le ha detto: “Sei stata una criminale”.

A quel punto Soleil Sorge ha risposto: “Io non truffo nessuno. Stavo soffrendo, adesso sto molto meglio. Stavo per sequestrare una persona, per aggredirlo, per chiamare i servizi segreti. Io convinta che fossero venuti per beccare lui, invece no”. Alla fine l’inviato Nicolò De Devitis ha dovuto chiarirle che si trattava solo di uno scherzo. Risate e qualche parolaccia. Brava Soleil.

“Non ne posso proprio più…”. Ma Soleil Sorge non sapeva di essere ripresa