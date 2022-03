Soleil Sorge è stata una delle grandi protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Lunedì 14 marzo il pubblico sarà il nome del vincitore che si porterà a casa 100mila euro.

In finale ci sono Delia Duran, Lulù Selassié, Davide Silvestri e Barù, mentre in serata il conduttore rivelerà il nome del quinto finalista del GF Vip 6 tra Jessica Selassié e Giucas Casella. I due vipponi sono gli ultimi concorrenti in nomination e solo uno potrà accedere al gran finale. Ma torniamo a Soleil Sorge, eliminata la scorsa settimana nello contro con l’amico Davide Silvestri. L’influencer, data per favorita, ha perso il duello e ha dovuto abbandonare la casa a un soffio dalla finale ed è tornata alla vita di tutti i giorni. Uscita dal GF Vip, Soleil ha rilasciato un’intervista a Verissimo per raccontare la sua esperienza e il rapporto con Alex Belli.

“Non sono mai stata innamorata di Alex. – ha detto Soleil ai microfoni di Silvia Toffanin – Spero che la persona con cui sto e tutte le persone che mi conoscono possano capire quello che abbiamo vissuto lì dentro. Sicuramente non è facile capire tutto quello che si è visto ed è successo nella Casa”.





“Ho sbagliato tante cose e ci sono stati degli episodi, che avrei dovuto vivere in altro modo, mi prendo le mie responsabilità, però, sono convinta che tutte le persone che mi vogliono bene e, in particolare, la persona con cui ho un rapporto significativo, comprenderà alla perfezione. Io sono innamorata di un altro, – ha concluso – lo sono sempre stata e l’ho sempre detto”.

Amatissima dal pubblico, in queste ore si parla di Soleil Sorge a causa di un video diventato virale in cui si vede il modo strano di camminare dell’influencer. In alcuni video ripresi durante il Grande Fratello Vip si vede la vippona avere decisamente più di un problema alle caviglie mentre cammina con i tacchi e ovviamente il web si è scatenato con commenti esilaranti e meme: “Al GF Vip per sei mesi e ce ne accorgiamo solo ora?”, “Piango”, “Ma cosa stiamo vedendo?”, solo alcuni dei commenti alla particolare camminata di Soleil.