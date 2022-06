Soleil Sorge Isola dei Famosi: finalmente il grande ritorno in Honduras durante la 22esima puntata del reality di Ilary Blasi. Lunedì 6 giugno la protagonista del GF Vip 6 e Vera Gemma sono arrivate tra i naufraghi ed entrambe conoscono bene il meccanismo: hanno già partecipato al reality di Canale 5 rispettivamente nel 2019 e nel 2021.

Le due ex concorrenti, quest’anno chiamate “le piratesse” si sono distinte nelle vecchie edizioni per la grande forza e la spiccata personalità e ora sono tornate per aiutare i loro naufraghi preferiti e remare contro quelli che non godono della loro simpatia. Quindi dopo il tradizionale tuffo dall’elicottero

hanno creato due squadre.





Soleil Sorge Isola dei Famosi, tutti distratti dal lato B

Il compito delle piratesse sarà quello di aiutare a vincere la squadra preferita e Soleil Sorge ha subito conquistato una vittoria. Di fatto ha riconfermato, come aveva fatto nella precedente edizione in cui è stata naufraga, la sua forza: è ancora la regina della prova dell’uomo vitruviano, di cui detiene ancora il record.

Nella sfida contro Luca Daffrè, che fa parte della squadra di Vera Gemma, Soleil Sorge Isola dei Famosi non ha ‘incantato’ il pubblico soltanto per forze e tenacia. A differenza del suo rivale ha infatti deciso di approcciarsi alla tavola inclinata dando le spalle ai naufraghi. Il risultato? Tutti distratti dal suo lato B, decisamente poco coperto dalle sue lunghissime treccine.

“Siamo tutti distratti”, ha ammesso candidamente Nicola Savino dallo studio. E anche Edoardi Tavassi non è rimasto immune, tanto da dichiarare di avere un debole per Soleil Sorge. Al twerk dopo la vittoria, poi, il fratello di Guendalina non ha retto e ha dovuto girarsi. Applausi e apprezzamenti, ovvio, anche sui social per la performance e per il fisico da urlo.

