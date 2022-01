Per settimane Soleil Sorge è stata la preferita del pubblico del GF Vip 6. L’influencer è stata sempre molto apprezzata al di fuori della Casa e in questo modo ha potuto godere di un enorme appoggio in termini di consenso. Ma da qualche tempo non è più così. Ad esempio nella puntata del 10 gennaio per la prima volta Soleil Sorge non è stata la preferita dal pubblico. E all’interno della Casa si sono scatenati i commenti. La stessa influencer aveva confessato a Manila Nazzaro di essere stanca e di voler uscire dal programma.

Invece Miriana Trevisan crede che la scelta del pubblico sia figlia delle frasi di Katia Ricciarelli: “Quello che è successo è un segnale pazzesco. Lei poi mi ha difeso contro Katia sul discorso della madre… […] Le cose stanno cambiando. Hanno perso il potere che avevano. La gente avrà capito quello che mi hanno fatto Sole e Katia. Anche se Katia in qualche modo è cambiata in questi giorni. Mi si avvicina e mi parla. Sembra come se mi voglia chiedere perdono a modo suo e questo lo apprezzo. L’altra invece no, zero, la mattina nemmeno mi saluta”.

Nel frattempo Soleil Sorge è finita al televoto insieme a Kabir Bedi e Federica Calemme. Non si tratterà comunque di un televoto che porterà a un’eliminazione. Il pubblico da casa, che segue il GF Vip, dovrà decidere il nome della persona che intende salvare da questa nomination del programma Mediaset. Tuttavia, nessuno dei concorrenti sarà “fatto fuori” dal gioco. Per questo lunedì sera 24 gennaio, così come è stato svelato da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata serale del reality show in onda su Canale 5, non ci saranno nuove eliminazioni definitive dal programma.





Dai sondaggi social pare che il favorito sia Kabir Bedi e tra i fan dell’attore c’è anche Guenda Goria che nelle ultime ore era insieme ad Alex Belli e proprio in una storia Instagram dell’ex gieffino Guenda Goria ha fatto un appello: “Votate tutti Kabir, così almeno uscirà dal GF Soleil”. Una sortita che non è piaciuta ai fan di Soleil Sorge: “Paura che Soleil smascheri te caro Alex e la tua Delia? Prima fai una stories in cui non sostieni Davide, ora indirettamente fai la stessa cosa con Soleil. Non ti preoccupare che la tua cara Delia te la rispediamo presto a casa”, scrive un utente.

Alex che prima mette una storia dove Guenda dice di votare Kabir così esce Soleil.

E poi invece ne mette un'altra per rimediare dove dice di salvare Soleil.



Caro man conosciamo benissimo il tuo gioco, e Soleil appena uscirà il più tardi possibile, saprà tutto.#Gfvip #TeamSoleil pic.twitter.com/TjtfJ7r0J3 January 24, 2022

“E adesso Guenda Goria cosa vuole esattamente?!”, commenta un altro utente. “Non Alex che nelle sue stories lascia che Guenda Goria faccia un appello per salare Kabir. Salvateci da questo assurdo circo”. “Sei così tanto amico che pubblichi la tua amica che dice che deve uscire Sole, non riesco nemmeno a commentare“, è un altro commento che si legge. Alex Belli ha pubblicato un’altra storia nella quale ha invitato i suoi follower a salvare Soleil Sorge: “Cara Guenda la mia scelta è quella di salvare Soleil”.