Soleil Sorge dopo Isola dei famosi. Sì, è già tornata in Italia: l’avventura (bis) delle cosiddette Piratesse in Honduras è presto terminata. L’influencer ed ex GF Vip 6 è sbarcata insieme a Vera Gemma, anche lei ex naufraga e grande protagonista di una passata edizione del reality, ma ha presto abbandonato i naufraghi.

Lunedì scorso, durante la diretta, Soleil Sorge e Vera Gemma hanno aiutato i concorrenti in due prove distinte, quella dell’Uomo vitruviano e quella della Cena indigesta, riuscendo a vincerle entrambe. Il premio? Ovviamente quello che i naufraghi di ogni edizione dell’Isola dei Famosi desiderano di più: il cibo.





Soleil Sorge dopo Isola: il retroscena di Alvin

Insomma, le Piratesse hanno fatto toccata e fuga in Honduras ma ora Alvin, che è stato ospite di Casa Chi, ha svelato quello che non si è visto in tv: un retroscena su Soleil Sorge dopo Isola dei Famosi, proprio poco prima che lasciasse la Palapa.

Incalzato da Azzurra Della Penna sul successo della prova vinta dall’italo americana, ha risposto a una domanda su quanto sarà riproposta quella sfida: “Come Soleil credo che ne vedremo poche, così a spanne”. “Ma non ve la tenete visto il successo? Il suo exploit artistico? Io me la terrei!”, ha detto ancora Azzurra. E Alvin: “Sai che appena finito mi ha detto: ‘sai che mi dispiace tantissimo andarmene’”.

“Io e Soleil abbiamo fatto la stessa Isola nel 2019 – ha continuato a raccontare Alvin – Mi ha detto: ‘ero emozionatissima per il tuffo dall’elicottero, non l’avevo mai fatto perché tre anni fa ero entrata a nuoto’. Durante il corso della puntata si è divertita talmente tanto che ha detto che sarebbe voluta rimanere almeno una settimana”.

