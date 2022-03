Soleil Sorge non è in lizza per vincere il GF Vip 6 ma ovviamente ci sarà alla finale. In studio, insieme agli altri ex vipponi, è attesissima l’influencer 27enne che nonostante sia stata eliminata con grossa sorpresa di tutti è stata protagonista assoluta di questa edizione lunghissima, la più lunga della storia, del reality di Canale 5.

Non solo Soleil Sorge, ci sarà ovviamente anche Alex Belli, che farà il tifo per la moglie. Delia Duran, seppur entrata in corsa al GF Vip 6, è infatti stata votata come seconda finalista. Lunedì 14 marzo si scoprirà il nome del vincitore ma non solo. Alfonso Signorini è pronto a sorprendere con una serata indimenticabile, che regalerà anche sorprese e momenti divertenti.

Soleil Sorge, l’annuncio durante la finale del GF Vip 6

È già stato anticipato che Alex Belli e Soleil Sorge regaleranno spettacolo con una sorpresa speciale anticipata da Federica Panicucci a Mattino Cinque. A quanto sembra, Alfonso Signorini ha dato indicazioni molto precise per l’atto finale del GF Vip 6. A farla da padrona sarà la musica, si è capito, con esibizioni e performance inedite.





E proprio Alex Belli e Soleil Sorge hanno accettato la sfida di cimentarsi in una coreografia della canzone ‘Chimica’ di Donatella Rettore e Ditonellapiaga, portata all’ultimo Festival di Sanremo. Non solo. Durante la finale, in studio sarà presente anche Barbara D’Urso. Lei è pronta a prendere il posto di Signorini con la conduzione della nuova edizione de La pupa e il secchione.

Lunedì sera, nello studio del GF Vip 6, Barbara D’Urso annuncerà in diretta chi sarà il terzo giudice del cast, anche se è ormai risaputo che quel posto sarà occupato proprio da Soleil Sorge. Lo sanno tutti ma non i finalisti che, a detta di molti, resteranno spiazzati. “Vedrò il Gf vip per vedere le facce di Jessica e Delia quando Barbara lo dirà. Si vola!”, si legge su Twitter. E ancora: “Chi è già fuori della casa lo sa già che Soleil il giorno dopo la finale già lavora in un altro programma tv e già rosicano! Stasera durante la finale lo sapranno anche Delia, Lulù e Jessica e temo che a loro 3 scoppierà il fegato!”.