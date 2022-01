Soleil Sorge sta mostrando cenni di cedimento nella Casa. Venerdì prossimo il GF Vip 6 tornerà con una nuova diretta ma probabilmente senza Alex Belli, che dopo lo scorso appuntamento ha lasciato l’Italia, e probabilmente verrà affrontato l’argomento. Da settembre rinchiusa al reality, ma soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti, l’influencer ha avuto un forte crollo. Presa dallo sconforto, ha manifestato la voglia di lasciare il reality una volta per tutte.

Confidandosi con l’amico Davide Silvestri anche sul famoso triangolo con l’attore e Delia Duran, Soleil Sorge ha infatti ammesso di voler parlare col suo agente per decidere il da farsi: : “Sono venuta a fare altro qui, non a vivere questo tipo di cosa, quindi me ne voglio andare. Chiamo il mio agente”.

Soleil Sorge, il messaggio a Alex Belli

Quindi Soleil Sorge sembra ormai a un passo dal dire addio al programma di Canale 5. Ma una delle pagine che tifano per lei, ‘Soleilandia’, ha subito espresso massima vicinanza alla concorrente e, questo è innegabile, grande protagonista del GF Vip 6: “Sole, qualunque sia la tua decisione, noi saremo sempre al tuo fianco a sostenerti”.





Passato lo sconforto, in queste ultime ore un colpo di scena. Com’è noto il GF Vip 6 ha concesso ai concorrenti di creare una vera e propria radio e durante lo show hanno svelato alcuni retroscena inediti, e diversi gossip. E a sorpresa, mentre parlava con Jessica Selassié e Barù, Soleil Sorge ha inviato un messaggio ad Alex Belli.

Soleil invia un messaggio ad Alex, che risponde su Instagram. pic.twitter.com/1GdlGIqgoK January 27, 2022

L’influencer ha infatti menzionato la famosa camicia dell’attore, quella verde fantasia che lei stessa aveva indossato diverse settimane fa in diretta. Ma la cosa che ha fatto ‘esplodere’ i social è stata la replica immediata di Alex Belli. Che è fuori, ma evidentemente segue il GF Vip 6 e ha subito postato una Storia con la camicia in questione.