Polemiche a non finire dopo l’ultima puntata del Serale di Amici 23 andata in onda il 27 aprile. Tantissimi telespettatori non hanno digerito l’eliminazione di Sofia Cagnetti. La ballerina originaria di Ancona era l’ultima allieva rimasta nella squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e godeva dell’apprezzamento di una fetta consistente del pubblico, sia da casa sia quello in studio. I commenti sui social sono contro i giudici: Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio.

Molti ritengono che prima di Sofia c’erano altri allievi che “meritavano” di uscire dal talent show condotto da Maria de Filippi. Per la giovane ballerina è stata una delusione molto cocente. Intervista subito dopo la puntata da Witty Tv Sofia ha provato in qualche modo a nascondere la sua amarezza: “Sono felicissima del fatto che ho avuto l’opportunità di potermela vivere tutta, per bene. Non voglio uscire triste, ma felice perché sono fiera di tutto quello che ho fatto, di tutte le esperienze che ho fatto, non è scontato”.

Amici 23, dopo l’eliminazione di Sofia parlano i due big del talent show

A Witty Tv Sofia ha fatto poi un bilancio di tutta la sua esperienza all’interno del talent show di Canale 5: “Pensavo che fosse molto più facile, visto da casa è un programma bello, ma qua è tosta, è difficile. Pensavo di essere più pronta ad affrontare determinate situazioni, invece mi sono resa conto che non era così. Mi sento cresciuta sotto tutti i punti di vista, ho imparato tanto e sono migliorata tanto, ho conosciuto delle bellissime persone. Ho dato il massimo”.

I telespettatori hanno invaso i profili social della ragazza con messaggi di consolazione e auguri. Si sono fatti sentire anche due big della scuola di Amici 23, che evidentemente non hanno condiviso la scelta della giuria. Parliamo di Emanuel Lo, che come detto conosce bene Sofia perché è stato il suo docente in tutti questi mesi, e poi la ballerina professionista Giulia Stabile. Quest’ultima si è esibita più di una volta insieme a Cagnetti in coreografie spettacolari. Ballerina professionista e allieva erano diventate come sorelle.

“Sofia è stato bello vederti crescere e condividere con te questo percorso, il futuro ti aspetta con il tuo sorriso e il tuo talento” ha scritto Emanuel. Queste invece le parole di Giulia: “Sofia! Talento incredibile e vocazione profonda. Farai tanta strada cucciola, tanta“. A questo punto del gioco sono solamente due i ballerini rimasti in gara: Marisol, la quale è anche data come favoritissima per la vittoria finale, e Dustin entrambi della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.