“Perché è stata eliminata Sofia”. Amici 23, panico in chiusura di puntata: il pubblico in rivolta

L’eliminazione di Sofia da Amici 23 fa discutere. A distanza di poche ore dalla messa in onda della puntata. Sofia, da parte sua, ha dato le prime impressioni post uscita dalla scuola a Witty tv, dicendo: “Sono felicissima del fatto che ho potuto vivermela tutta a pieno. Non voglio uscire triste ma felice. Sono fiera di tutto quello che ho fatto e non è scontato. Pensavo fosse molto più facile a vederlo da casa, ma è tosta. Anch’io pensavo di essere più pronta”.

E ancora: “Devi lasciare che questo posto ti guidi al meglio e sfruttare tutto al massimo. Mi sento cresciuta sotto tutti i punti di vista e da come mi esprimo, le idee che ho, mi vedo migliorato e per me è essenziale. Ho conosciuto tante persone bellissime e ho fatto il massimo”. Parole che la dicono lunga sul sentimento di Martina per colleghi, insegnanti e produzione.





Amici 23, il pubblico convinto che sarebbe dovuto uscire Holden

Forse proprio per questo il pubblico avrebbe voluto vederla ancora a lungo nel talent, magari al posto di Holden: finito al ballottaggio (c’era anche Martina), salvato per primo e forse troppo presto. “Non capisco perché nella presentazione degli inediti Holden non era presente. Maria ha detto siccome che era molto indietro sui brani, quindi si stava preparando”.

E ancora: “Come mai Holden stava indietro rispetto agli altri se lui è entrato a settembre? Cosa c’è sotto? Per quale motivo ha lui è permesso tutto? Forse perché è il figlio del compagno di laura Pausini? Però non sarebbe giusto nei confronti di nessuno. Allora perché non fa una trasmissione con il titolo: i figli dei vip. Poi con le conoscenze che ha la Pausini Holden aveva bisogno di amici? Non mi sta piacendo più”.

Insomma, secondo il pubblico Holden avrebbe un trattamento di favore ed a farne le spese sarebbe stata proprio Sofia. “Con due mostri della categoria mi chiedo come abbiano fatto a salvare Holden, mai così delusa da un ballottaggio”.