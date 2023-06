“Addio, ormai è fatta”. Soffiata top su Belen Rodriguez: la bomba è esplosa e non si parla di altro

Belen Rodriguez via da Mediaset? La voce gira già da un po’ di tempo e ora arrivano ulteriori conferme. La showgirl di origini argentine recentemente ha legato il suo volto a due programmi di successo con Le Iene e Tu si que vales. Dopo il suo messaggio di saluto ai colleghi dello show di Italia 1 in tanti hanno temuto che questo potesse essere il suo ultimo anno alla guida del programma.

Tanti hanno scritto: “Speriamo di rivederti nella prossima edizione!”, “Sei cresciuta tanto in questi anni”, “Ti aspettiamo l’anno prossimo Belu”, “Mi auguro che ti confermeranno ancora perché sei bravissima!“. Timori che sono stati confermati da Giuseppe Candela. L’esperto di tv ha scritto su Dagospia che Belen non è stata confermata a Le Iene. Ma non solo. A quanto pare la conduttrice e modella potrebbe addirittura dire addio a Mediaset.

Belen saluta Mediaset: non confermata a Le Iene e ha detto no a Tu si que vales

Secondo quanto riportato su Dagospia Belen Rodriguez non sarebbe stata confermata per la prossima edizione de Le Iene. Inoltre la showgirl avrebbe anche detto no a proseguire l’avventura con Tu si que vales dove è conduttrice insieme a Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Dunque sarà addio a Mediaset?

Di sicuro c’è che al momento Belen avrebbe confermato solo la sua presenza a Celebrity Hunted su Prime Video. In questo caso però non sarà conduttrice, ma solo concorrente. Per quanto riguarda Le Iene Belen aveva addirittura raddoppiato facendo anche l’inviata oltre a condurre. Invece a Tu si que vales è al timone dal 2014. Si tratterebbe dunque di una vera e propria rivoluzione.

Belen Rodriguez parteciperà a Celebrity Hunted insieme alla sorella Cecilia. L’obiettivo è quello di portare un po’ di brio ed energia ad uno show che per il momento non ha entusiasmato. E alle Iene cosa succederà? Secondo quanto svelato da Candela la sostituta dovrebbe essere Veronica Gentili. La giornalista è stata pizzicata infatti a cena con Davide Parenti e a quanto pare è in pole position per condurre lo show in prima serata su Italia 1.

