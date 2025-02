Lunedì 24 febbraio il pubblico sarà chiamato a scegliere la prima finalista donna del Grande Fratello che affiancherà Lorenzo Spolverato, il primo dei gieffini a essere incoronato finalista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso signorini con opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Non solo il secondo finalista, nella puntata in diretta ci sarà anche il concorrente che con meno voti tra quelli in nomination sarà eliminato.

Il gieffino che riceverà il minor numero di consensi dovrà salutare il programma proprio a pochi passi dalla finale. Secondo un sondaggio condotto da Reality House, il concorrente che rischia maggiormente l’eliminazione è Luca Giglioli. Il toscano è il meno votato tra i cinque nominati. Al contrario, Iago Garcia è il vero protagonista del sondaggio, con il 38% dei consensi, risultando il più amato dal pubblico del Grande Fratello.

Al Grande Fratello esiste la possibilità di rientrare in gioco grazie al biglietto di ritorno, un bonus che consente a un eliminato di tornare nella casa più spiata d’Italia. I concorrenti che vivono da mesi nella casa, però, non sono a conoscenza dei nomi di coloro che possiedono questo bonus. Solo Mattia, Maria Teresa e Federico ne sono a conoscenza, in quanto entrati solo un mese fa. Gli altri inquilini della casa ,invece, non hanno idea (o non dovrebbero avere idea) di chi siano i quattro che hanno il bonus per rientrare in gioco.

Ma sabato 22 febbraio, Mariavittoria Minghetti ha dichiarato di sapere che il bonus è in possesso di Zeudi Di Palma. Una dichiarazione che ha lasciato il pubblico del Grande Fratello senza parole, con i fan che si sono chiesti come abbia fatto a scoprire questa informazione, avanzando diverse ipotesi. “Il bonus ce l’ha Zeudi”, ha confidato Mariavittoria Minghetti sottovoce al fidanzato Tommaso Franchi, e la conversazione è stata registrata dal microfono del Grande Fratello.

Dopo l’affermazione di Mavi, molti utenti di X hanno cominciato a chiedersi come sia possibile che la concorrente sia venuta a conoscenza di questa informazione sollevando vari dubbi. “Lo sanno tutti tranne Zeudi“, “Ma come fanno a saperlo?”, “Non possono avere informazioni da fuori, chi gliel’ha detto?”, “Ora nomineranno Zeudi per cercare di farle perdere il bonus”, “Chi è stato a dirlo a Mariavittoria?”, “Dev’essere stato per forza uno tra Maria Teresa, Mattia e Federico”, “Un tempo era vietato riportare informazione dall’esterno”, sono alcuni dei commenti che si leggono su X, dove ovviamente l’argomento è diventato virale.