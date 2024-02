Aggiornamento direttamente dalla casa del Grande Fratello su Garibaldi. A parlare è la sua carissima amica Anita, che ha subito informato Varrese. Lei ha annunciato come sta Giuseppe dopo il malore e soprattutto quando dovrebbe essere previsto il suo ritorno nella casa. Parole molto chiare quelle della Olivieri, la quale ha sicuramente chiesto delucidazioni agli autori.

Una volta apprese tutte le notizie su provenienti presumibilmente dalla regia del Grande Fratello in riferimento al malessere di Garibaldi, Anita ha rivelato come sta dopo il malore, che ha causato il suo trasporto in ospedale tramite ambulanza. Ma soprattutto ha cercato di fare chiarezza su cosa potrebbe succedere in questi giorni e sulle tempistiche che il bidello potrebbe rispettare, prima di tornare a far parte del reality show.

Grande Fratello e Garibaldi, Anita informa come sta lui dopo il malore

Sia il Grande Fratello che la famiglia di Garibaldi avevano fornito le prime rassicurazioni sulle condizioni del ragazzo, che non ha avuto gravi problemi di salute. Poi a tranquillizzare Varrese ma anche tutto il pubblico ci ha pensato Anita che ha saputo come sta il 31enne gieffino. Il malore aveva lasciato tutti senza fiato per ore, ma ora piano piano la situazione sembra rientrare a piccoli passi.

Anita ha quindi esclamato davanti a Max: “Tutto a posto, non ci sono novità. Famiglia a posto e tutto a posto, sta bene e parla. Mangia, beve, è tranquillo. Tra quarantena eccetera, realisticamente secondo me rientra lunedì. Non so quanto deve stare però”. Dunque, secondo la giovane concorrente, il ritorno di Garibaldi potrebbe già avvenire nella prossima puntata in diretta del 5 febbraio.

Anita ha detto a Max che Giuseppe sta bene, ha sentito la famiglia e che per tornare dovrà fare la quarantena e se tutto va bene dovrebbe rientrare lunedì#GrandeFratello pic.twitter.com/hYZ7tKe4GR — Elisa  (@__Elisa94__) February 3, 2024

Parliamo comunque di previsioni fatte da Anita, senza che ci sia ancora l’ufficialità da parte del Grande Fratello. Gli autori potrebbero emettere qualche altro comunicato nelle prossime ore per chiarire definitivamente ogni aspetto.