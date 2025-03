Lorenzo Spolverato è finito sotto i riflettori al Grande Fratello. In queste ore, infatti, il gieffino si sarebbe lasciato andare con Giglio a una previsione che molti interpretano come un vero e proprio spoiler, un’anticipazione su ciò che accadrà durante la semifinale del reality, in programma lunedì 24 marzo.

Il concorrente avrebbe confidato ai compagni l’eliminazione di una delle protagoniste più in vista di questa edizione, scatenando così un’ondata di reazioni tra i fan del programma. A riportare l’indiscrezione è Agent Beast, noto profilo X specializzato in gossip e retroscena televisivi. Secondo quanto scritto dall’insider, quella di Lorenzo non sarebbe affatto una semplice battuta o un’ipotesi buttata lì per caso. E spiega perché.

Lorenzo annuncia l’uscita di Helena: cosa si è scoperto

Dietro le parole del modello si celerebbe una soffiata ben precisa, legata alla sua presunta vicinanza con gli autori del programma. “Lorenzo vicinissimo agli autori, si espone e confida che esce Helena. Fine”, si legge in un post pubblicato dal profilo X di Agent Beast, che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico. Anche Deianira Marzano ha riportato la voce in una story su Instagram, commentando: “Nei suoi sogni…“.

Se le parole di Spolverato dovessero trovare conferma, ci troveremmo davanti a un colpo di scena clamoroso: l’uscita di Helena, una delle concorrenti più amate di questa edizione, considerata da molti tra le favorite alla vittoria. Uno scenario che ha immediatamente acceso il dibattito online.

Ragazzi lo ha detto Lorenzo che lunedì esce Helena …quello raramente sbaglia — Grande Brother 🫅 (@RESOLE777) March 22, 2025

Sul web, infatti, sono tanti gli utenti che si stanno confrontando sull’argomento, alimentando l’ipotesi che Lorenzo goda di un trattamento di favore da parte della produzione. Se davvero Helena dovesse abbandonare la casa nella prossima puntata, la teoria della “soffiata dall’alto” acquisterebbe ulteriore forza, mettendo in discussione l’equità del gioco e facendo discutere ancora di più il pubblico del reality.

