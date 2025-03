Scoppia una nuova polemica nella Casa più spiata d’Italia. Dopo alcuni momenti di tensione con un’altra concorrente, Shaila Gatta si è lasciata andare a uno sfogo emotivo con Lorenzo Spolverato, suo compagno d’avventura e spesso al centro delle dinamiche di gruppo. Durante la conversazione, un piccolo incidente ha attirato l’attenzione del pubblico: la collana della ballerina, contenente un ciondolo portafortuna, si è improvvisamente spezzata. La sua reazione non è passata inosservata: “Oddio, mi si è rotta la collana, questa allora mi ha protetto dal malocchio. Dio mio che paura”, ha detto Shaila, scatenando la prima ondata di critiche online.

Ma il vero caso è scoppiato poco dopo, durante una cena. Helena Prestes, un’altra concorrente, si è alzata per portare alcune bruschette anche a Lorenzo e Shaila. A quel punto, Shaila ha compiuto un gesto che ha subito acceso il dibattito sui social: ha preso un pizzico di sale con la mano destra e lo ha lanciato dietro le spalle, prima a sinistra e poi a destra. Poi, rivolgendosi a Lorenzo, lo ha invitato a fare lo stesso. Il ragazzo, inizialmente perplesso, ha reagito con ironia: “Ma porta fortuna? Ok allora butto dietro tutto il barattolo”.





Grande Fratello, Shaila fa gli scongiuri contro il malocchio

Il gesto, interpretato da molti come scaramantico e offensivo nei confronti di Helena, ha diviso il pubblico. Sui social, in particolare su Instagram e Twitter, è scoppiata la bufera. C’è chi ha visto in quel momento una chiara mancanza di rispetto: “Ma a che livello siamo arrivati! Quei due che si buttano il sale dopo che passa Helena! Ma stiamo scherzando?”, ha scritto un utente. E ancora: “Che brutto gesto! Pensare che hanno mandato fuori un concorrente per la stessa cosa”.

Tra le voci critiche, però, c’è anche chi ha cercato di ridimensionare l’episodio. I fan della coppia Shaila-Lorenzo – soprannominati “Shailenzo” – hanno provato a difenderli: “Buttare il sale è un gesto apotropaico, non offensivo. È un modo tradizionale per scacciare la sfortuna, non ha nulla a che vedere con attacchi personali o malocchio”.

Helena le porta il pane… mentre Shaila butta subito il sale. Lorenzo dice serva il barattolo.

Che persone schifose. #grandefratello #helevier pic.twitter.com/ePbwj08PN6 — Flavia (@Flavia42835921) March 23, 2025

Tuttavia, secondo la tradizione popolare italiana, il gesto dovrebbe essere compiuto in modo preciso: il sale va lanciato dietro la spalla sinistra, considerata il lato del diavolo, utilizzando la mano destra, simbolo del bene. Un gesto antico, legato più alla superstizione che alla religione, ma ancora oggi capace di dividere l’opinione pubblica. In attesa di capire se e come il programma affronterà l’episodio in puntata, la rete continua a ribollire. Le immagini del momento stanno facendo il giro del web, con molti utenti che si chiedono se certi comportamenti siano accettabili in un contesto televisivo nel 2025.