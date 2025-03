“Ma davvero è così?”. Grande Fratello, pessima scoperta su Helena: ora tutto si complica

Brutta sorpresa per Helena Prestes, non appena la notizia ha iniziato a circolare i fan del Grande Fratello hanno iniziato a commentare senza sosta. Helena, in queste ore, ha dovuto far fronte ad una pesante lite con Javier che non sembra ancora risolta tanto che pare proprio Signorini metterà la coppia uno davanti all’altra per un faccia a faccia che si annuncia molto molto problematico. Secondo Javier, infatti, lei sarebbe ancora presa da Lorenzo.

Helena ha negato, ma lui non sembra convinto fino in fondo nonostante abbiamo mostrato un’apertura nei suoi confronti. Intanto Helena ha anche altro di cui preoccuparsi. Helena, infatti, lunedì sarà in nomination eliminatoria e le cose non si mettono benissimo.





Grande Fratello, sondaggio: Helena sconfitta da Chiara

I risultati del sondaggio realizzato dalla pagina X “GF Vip”, aggiornati a oggi 20 marzo alle 14:43 con 3655 voti espressi, vedono Helena uscirerne sconfitta. Attualmente, il sondaggio con le preferenze degli spettatori social del reality show, vede in netto vantaggio Chiara Cainelli.

Chiara che, forte anche del fandom di Zeudi, si conferma con il 53% delle preferenze e avrebbe zero possibilità di essere la concorrente eliminata dalla semifinale del programma. Helena Prestes si ferma al 40% dei consensi e ne esce così sconfitta da Chiara Cainelli. Terza e ultima posizione nel sondaggio per Luca Giglio che si ferma al 7% dei voti complessivi.

La reazione dei social non si è fatta attendere. “Ma davvero è così? Certo che se fosse vero Helena ne esce proprio a pezzi, mi auguro per lei che la storia si diversa”. “Helena non può perdere contro Chiara, è lei la vera vincitrice del GF”.