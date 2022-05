Sissi di Amici, perché la cicatrice nella foto del primo album della cantante? Per molti telespettatori Sissi è la vincitrice morale dell’appena conclusa edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Durante l’ultimo serale, quello che ha decretato vincitore il cantante Luigi Strangis, il pubblico ha manifestato sui social tutto il disappunto per la sua eliminazione.

“Ancora una volta non si sta premiando il talento, ma qualcos’altro”, scriveva un utente su Twitter. Incredula anche Maria De Filippi, che ha voluto ringraziare la cantante e congratularsi con lei per il percorso fatto all’interno della scuola: “Sissi sei brava, davvero, io ti trovo superlativa. So che sei una bellissima persona“. Una cosa che di certo non poteva dire prima, ma che ha fatto tanto piacere alla cantante, all’anagrafe Silvia Cesana, la più amata dalla sala stampa e non solo durante l’ultima edizione di Amici.





Finita l’esperienza nel talent di Canale 5, per Sissi è iniziato un periodo di lavoro e grandi soddisfazioni. Nel centro di Milano è stata esposta un’enorme affissione in occasione del lancio del suo primo album Leggera. Spotify ha scelto Sissi come ambasciatrice di Equal Italia e la foto della cantante è comparsa addirittura sui grattacieli di New York. Proprio nello stesso posto mesi fa sono state celebrate grandi star come Laura Pausini ed Elisa.

“Sissi è la nuova ambasciatrice di EQUAL Italia e ha lasciato il segno in Time Square, NYC. Ascolta ora la playlist di EQUAL Italia su Spotify”, si legge nel post dell’account ufficiale della piattaforma musicale. Il brano “Scendi” è già in radio. La canzone, prodotta da Takagi e Ketra, è disponibile anche su tutte le piattaforme digitali ed è incluso nell’album “Leggera” (Sugar), in uscita venerdì 27 maggio, in cui la cantante Sissi posa mostrando la sua cicatrice.

Sissi di Amici, perché la cicatrice nella foto del primo album della cantante? Nella copertina di “Leggera” che, come più volte lei stessa ha dichiarato, “non significa superficiale”, la cantante di Amici mostra una cicatrice sul volto, una cicatrice che ha significato particolare. “È il segno di una porta in faccia ricevuta, volevo che si vedesse”, perché oltre alla porta che le ha procurato la cicatrice sul volto, sono state tante le porte che in passato le sono state sbattute in faccia. Prima di approdare ad Amici, infatti, Sissi è stata scartata da X Factor e Sanremo Giovani.

