Un momento tanto atteso dal pubblico è finalmente arrivato: Simone Antolini ha fatto vedere la figlia Melissa. Dopo averne parlato all’Isola dei Famosi, durante l’esperienza condivisa col suo compagno Alessandro Cecchi Paone, adesso è stato tempo di mostrare le prime foto della bimba. Ha scelto il suo profilo Instagram ufficiale per far vedere a tutti chi è lei e che tipo di rapporto ha con il giovane papà e col giornalista.

Simone Antolini è diventato papà della figlia Melissa, quando non era ancora maggiorenne. Ma Alessandro Cecchi Paone gli ha fatto tantissimi complimenti durante la loro ospitata all’Isola, dopo essere andati via dall’Honduras: “Bisognava tutelarla, anche se non pensavamo di essere fotografati, il mio amore per lui è cresciuto ancora di più perché ho scoperto come molte coppie omosessuali abbiano una capacità accuditiva paterna e materna insieme. Questo ragazzo ha 22 anni e sa essere padre e madre“.

Leggi anche: “Arriva una figlia”. Alessandro Cecchi Paone e Simone, la confessione choc dopo l’Isola dei Famosi





Simone Antolini con la figlia Melissa: le prime foto

Davvero commoventi le immagini che hanno ritratto Simone Antolini e Cecchi Paone insieme alla figlia del giovane 22enne, Melissa. Quest’ultima ha instaurato un legame molto forte anche con il conduttore, che infatti chiama zio Alessandro. Antolini si è fatto vedere nella vita quotidiana in compagnia della meravigliosa bambina, che festeggerà 5 anni il 2 agosto. Lui ha voluto mostrare come riesca ad essere ‘padre arcobaleno’ senza problemi, come rivelato dal sito Gossip.

La piccola Melissa è stata prima inquadrata da sola e Simone ha taggato Alessandro Cecchi Paone. Poi mentre stava degustando un gelato, mentre successivamente la si è vista camminare sulle strisce pedonali con il papà. Ma sono state davvero tante le immagini della bimba, che finalmente ha un volto. Antolini l’aveva concepita a 17 anni con la sua ex fidanzata, ma nonostante lui abbia poi intrapreso una relazione omosessuale, non ha mai ovviamente dimenticato di essere padre. E lo fa anche benissimo.

Intanto, Alessandro Cecchi Paone ha svelato a Federica Panicucci di essere dimagrito parecchio: “Grazie Federica, ho perso 12 chili – ha detto l’opinionista a Mattino 5 – l’Isola in questo è utilissima”. Durante l’esperienza all’Isola dei Famosi tanti naufraghi hanno perso molti chili.