Due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi erano molto seguiti dal pubblico, ma purtroppo Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno dovuto rinunciare a questa ghiotta opportunità e ritirarsi anzitempo dal programma. Il ragazzo ha avuto dei problemi fisici, incompatibili col proseguimento della sua avventura in Honduras, e il suo compagno ha preso la decisione di andarsene perché avrebbe voluto continuare solo con lui al suo fianco.

Ma nella serata del 15 maggio c’è stato un momento emozionante in diretta, infatti all’Isola dei Famosi Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono stati invitati in studio. Hanno toccato soprattutto un argomento delicato e allo stesso tempo importantissimo e da parte del giornalista e conduttore è arrivato un annuncio bomba. Lui è pronto a prendere una decisione fondamentale, ma la strada è ancora tortuosa.

Isola dei Famosi, annuncio di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

Dunque, parlando di ciò che hanno detto nel loro intervento in studio all’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone ha dapprima ascoltato le dichiarazioni del partner Simone Antolini. Quest’ultimo ha infatti ufficializzato una notizia che era nell’aria da diversi giorni: “Ora posso dirlo, Melissa è ufficialmente mia figlia“. Avevano parlato di questa bambina in occasione di una precedente puntata, prima del loro ritiro dall’Honduras.

A quel punto ha preso la parola Cecchi Paone, che ha comunicato le sue grandi intenzioni: “Melissa è entrata subito nella mia vita perché lei e lui sono assolutamente legati, Melissa era presente sulla mia barca sotto coperta. Bisognava tutelarla, anche se non pensavamo di essere fotografati, il mio amore per lui è cresciuto ancora di più perché ho scoperto come molte coppie omosessuali abbiano una capacità accuditiva paterna e materna insieme. Questo ragazzo ha 22 anni e sa essere padre e madre”.

Poi l’annuncio top: “Melissa mi chiama zio Alessandro, Vladimir sa che siamo andati all’Isola per dire di riconoscere il diritto alle coppie gay di sposarsi come tutti e di adottare i bambini perché io voglio adottare Melissa“. Cosa che però non è ancora permessa in Italia.