Isola dei Famosi 2023: un altro abbandono, un’eliminazione (e quindi approdo all’isola di Sant’Elena) ma anche un grande ritorno a Playa Tosta. La quinta puntata del reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi con Enrico Papi e Vladimir Luxuria opinionisti, ha portato parecchie novità. Lunedì 15 maggio, in diretta, ne sono successe di tutti i colori, senza contare le nomination e le prove. In una Corinne Clery è persino svenuta tanto che si è reso necessario l’intervento della produzione in Palapa. “No, io non vado. Non ci vengo, assolutamente, esco. A me non frega niente e io non posso. Io me ne vado”, ha detto subito per paura di avere a che fare con i serpenti, di cui è fobica.

Alvin ha provato a convincerla ad avvicinarsi, tentando di rassicurarla, ma non c’è riuscito. Anzi, la naufraga ha iniziato ad agitarsi, convinta che sotto alla teca ci fossero dei serpenti. “Le manca il respiro, datemi un secondo”, le parole dell’inviato un secondo prima che Corinne Clery svenisse provocando agitazione in studio e tra i suoi compagni di avventura. Ma veniamo agli addii e ai grandi ritorni. Fiore Argento ha deciso di ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2023.

Isola dei Famosi 2023: “È tornata in gioco”

Come abbiamo raccontato nell’articolo qui sopra, Fiore Argento ha deciso di abbandonare. Da giorni aveva un problema di salute. A essere eliminato al televoto è stato Gianmaria Sainato, che ha raggiunto la minor percentuale di voti. Ma per lui non è ancora finita, perché ad attenderlo c’è l’Isola di Sant’Elena, abitata da Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni.

O meglio, ormai solo da Christopher Leoni perché la produzione dell’Isola dei Famosi 2023 ha deciso di mescolare di nuovo le carte e ha proposto al pubblico un televoto flash per far tornare uno di loro in gioco. La novità, comunicata da Ilary Blasi ai due eliminati e reclusi in un’altra isola ha ovviamente scatenato il loro entusiasmo.

Approdati di nuovo nella spiaggia principale, i due hanno atteso il verdetto del pubblico: ad avere una seconda possibilità è stata Nathaly Caldonazzo con il 68% di voti contro il 32% del suo ormai ex ‘coinquilino’, che è quindi tornato sull’isola di Sant’Elena in compagnia di Gianmaria Sainato. La reazione del gruppo? Non si aspettavano il ritorno di Nathaly Caldonazzo e in generale i naufraghi l’hanno riaccolta a braccia aperte.