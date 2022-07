“Ma cosa dici”. Scoppia il caso nello studio di Simona Branchetti: “Lei è rimasta ferita”

Simona Branchetti e il caos in studio a Morning News. Tanti argomenti e numerosi servizi come sempre nell’ultima puntata del programma mattutino di Canale 5. Proprio sul finire ecco un casoche ha fatto parecchio discutere nei giorni scorsi. Parliamo della signora Silvana aggredita da un cinghiale in un paesino in provincia di Genova. La donna è stata intervistata e ha mostrato pure le ferite riportate.

Durante il servizio è stato mandato in onda anche un video in cui si è parlato dell’emergenza cinghiali nella zona lanciato così da Simona Branchetti: “La signora stava prendendo il sole. Un cinghiale l’ha aggredita. Adesso vi facciamo vedere la clip”. Davvero un bello spavento per la donna che su un braccio mostra la ferita e sull’altro fa vedere il segno del vaccino: “Ho fatto l’antirabbica stamattina e dovrò farne cinque dosi, stamattina è stata la terza. Quindi è stato un incidente che mi sta creando diversi problemi”.





L’aggressione del cinghiale, il sangue, la paura

La signora ha poi spiegato quello che è successo venerdì scorso: erano le 19 e 30 e stava facendo un aperitivo mangiando un pezzo di pizza: “Improvvisamente ho alzato gli occhi e ho visto il cinghiale vicinissimo a me”. Nonostante sia rimasta immobile e in silenzio l’animale l’ha attaccata: “Quando ho visto il sangue ho iniziato a gridare aiuto. Hanno poi chiamato l’ambulanza e sono stata portata in ospedale”.

In studio ha poi preso la parola il giornalista Roberto Poletti che ha polemizzato con l’ospite che ha detto che il cinghiale sicuramente era stato attratto dalla pizza. Subito la tensione è salita e Poletti ha sbroccato: “Adesso è colpa della signora perché mangiava la pizza. Mettiamoci tutti a dieta così non arrivano i cinghiali. Non mangiamo niente”. Simona Branchetti è stata così costretta ad intervenire per evitare che si trascendesse.

La discussione in studio è proseguita e si è parlato degli ingenti danni provocati dai cinghiali sia all’agricoltura che negli incidenti stradali. “Sono anche portatori di peste suina” dice l’opinionista. Simona ha quindi chiesto alla signora aggredita se avesse pensato di buttare la pizza per evitare l’aggressione: “No, assolutamente no. Io sono del parere che bisogna ricorrere all’abbattimento”. Soluzione che però diversi studi indicano come non sufficiente.

