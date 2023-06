Non sono mancate le polemiche in questi giorni e in queste ore dopo la morte di Silvio Berlusconi. E anche in occasione della diretta del Tg5 dedicata ai funerali c’è chi ha criticato ciò che è successo nella giornata del 14 giugno. Ad essere messa nel mirino è stata la giornalista Elena Guarnieri, resasi protagonista di un comportamento che non è piaciuto a molta gente. E c’è anche il video a testimoniare ciò che è accaduto nei pressi del Duomo di Milano.

Ma grande curiosità è stata espressa dal pubblico per una decisione di Maria De Filippi su Silvio Berlusconi. Lei si è presentata vestita di bianco e pare che proprio l’ex presidente del Consiglio amava vederla con l’abito bianco e con i suoi capelli biondi, che erano lucenti. Queste le dichiarazioni della giornalista Elena Guarnieri come riportato dal sito Gossip e Tv: “Credo che l’abbia fatto pensando a lui”. Ora torniamo al tema principale dell’articolo.

Silvio Berlusconi, cosa è successo prima dei funerali durante lo speciale Tg5

Nello speciale del Tg5 si è verificato un episodio che ha coinvolto i sostenitori di Silvio Berlusconi, presenti all’esterno del Duomo di Milano per seguire davanti ai maxischermi i funerali del leader di Forza Italia, morto a 86 anni a causa della leucemia mielomonocitica cronica. All’improvviso le persone presenti hanno iniziato a fare un coro molto chiaro, che è stato fatto ascoltare dalla giornalista Elena Guarnieri. La quale non è riuscita a reggere all’emozione.

La folla ha iniziato a cantare: “Chi non salta comunista è” e immediatamente la voce di Elena Guarnieri è stata rotta dalla commozione. E alcuni utenti su Twitter hanno contestato questo atteggiamento della conduttrice tv: “Il giornalismo italiano è imbarazzante”, “Che squallore”, “Spero che tutto questo finisca presto”, “Ma io dico, il re è morto, ma anche basta continuare a leccare. Di favori dal sovrano non ne arriveranno più”.

La giornalista si commuove in diretta sentendo il coro "chi non salta comunista è" #SilvioBerlusconi pic.twitter.com/1DJABxfi75 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 14, 2023

Il giornalismo italiano🙄

Imbarazzante — Patty🐶⚪⚫ (@juventina__1897) June 14, 2023

Che squallore. — Greta Locatelli (@winxinpensione) June 14, 2023

Ma io dico, il Re è morto, ma anche basta continuare a leccare, di favori dal sovrano non ne arriveranno più 🤦‍♂️ — Raffy Raffy 🇵🇸 (@Raffaele_NA) June 14, 2023

Non sappiamo se la giornalista avesse davvero compreso il tenore del coro dei fan di Silvio Berlusconi o se avesse pensato che fosse semplicemente una dedica al Cavaliere. Ma molta gente ha protestato online contro Elena Guarnieri.