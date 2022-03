“Presto l’annuncio”. Silvia Toffanin, che notizia. Per la conduttrice si apre un portone

Momento magico per Silvia Toffanin. Dopo tanti anni al timone di Verissimo è tempo per l’ex Letterina di Passaparola per nuove sfide e avventure. Intanto nelle ore scorse è arrivata una grossa novità. d annunciare l’avvenuto accordo ci ha pensato Giancarlo Scheri, il direttore della rete, che sul profilo Twitter ‘Qui Mediaset’ ha annunciato che la presentatrice proseguirà anche dopo con questa sua avventura. Un doppio appuntamento che quindi si consoliderà ancora nelle prossime settimane.



Grazie Silvia Toffanin! Canale 5 è lieta di annunciare che Verissimo proseguirà anche con l’appuntamento della domenica. Silvia ha accolto la richiesta della rete di continuare con la doppia puntata: avanti tutta”. I telespettatori possono tirare un bel sospiro di sollievo. Il corteggiamento alla compagna di Pier Silvio Berlusconi ha funzionato e potremo ammirare le sue interessanti interviste ancora per parecchio tempo su Canale 5.



Nell’ultimo appuntamento di ‘Verissimo’ tanta commozione per l’intervista a Laura Chiatti: “Io vengo massacrata per il mio aspetto fisico, mi dicono che sono troppo magra. Non capisco perché se una donna vuole migliorarsi debba poi essere denigrata. Sto bene, sono in salute, sono soltanto seguita da una nutrizionista perché ho scoperto di alcune allergie”. Parole che avevano commosso Silvia Toffanin.







Silvia Toffanin per la quale il futuro è più roseo che mai… Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Nuovo Tv Silvia Toffanin sbarcherà in prima serata nella prossima stagione televisiva. In autunno la giornalista avrà molto probabilmente un format tutto suo in prime time. Ancora poche informazioni. Quel che è certo è che Silvia Toffanin è pronta a diventare il volto di punta di Mediaset.



Silvia Toffanin Ha debuttato come conduttrice il 20 agosto 2002 nel programma Nonsolomoda di Canale 5, impegno rinnovato per sette edizioni consecutive fino al 2009. Oltre alla lunga esperienza alla guida di Verissimo dal 21 al 26 febbraio 2022 conduce Striscia la notizia con Ezio Greggio.