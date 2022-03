“È tutto vero”. Silvia Toffanin, la bomba è sganciata. La notizia che nessuno si aspettava

La notizia che arriva su Silvia Toffanin farà sicuramente esplodere di gioia il pubblico. Presumibilmente nessuno si aspettava tutto questo, ma ormai mancherebbe davvero poco al nero su bianco e all’atteso annuncio ufficiale. Indiscrezioni bomba sono state lanciate in queste ore dal sito ‘Dagospia’ e ora c’è chi spera che la conduttrice televisiva possa rompere il silenzio e confermare subito tutto. Saremmo in presenza di un grande riconoscimento nei confronti della partner di Pier Silvio Berlusconi.

E Silvia Toffanin è stata protagonista nei giorni scorsi anche nella trasmissione ‘Michelle Impossible’ della collega Michelle Hunziker. Ed è scoppiata in lacrime, quando si è parlato del tema setta che causò grossi problemi alla svizzera. La mamma della Hunziker ha raccontato: “È stata terribile. Alle 10 di mattina mi arriva una telefonata e mi disse: ‘Mamma, io devo fare un altro percorso di vita. Non c’è più spazio per te. Devo andare avanti da sola. Ti prego di non chiamarmi più, di non cercarmi più'”.

Il sito ‘Dagospia’ si è soffermato anche sui futuri ospiti della trasmissione ‘Verissimo’ e Silvia Toffanin sarebbe stata in grado di fare anche un colpaccio. Infatti, verso la metà del mese di marzo dovrebbe avere in studio Ilary Blasi, che si concentrerà principalmente sul reality show ‘L’Isola dei Famosi’. Ma ovviamente il tema caldo legato alla presunta crisi con Francesco Totti non potrà essere ignorato. Ma il sito di Roberto D’Agostino ha fornito anche un’altra anticipazione bomba sul futuro del programma.





Secondo questi rumor, ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin dovrebbe proseguire ancora a lungo: “Amici saluterà il pubblico nel daytime festivo domenica 13 marzo, la stessa data prevista anche per il talk di Silvia Toffanin. La rete però avrebbe chiesto di continuare con la messa in onda fino a metà aprile. La conduttrice ci sta pensando”. Quindi, non avrebbe ancora comunicato la sua scelta, ma l’offerta è indubbiamente ghiotta: lei potrebbe continuare a lavorare anche di domenica per ancora oltre un mese.

Invece Silvia Toffanin ha ricevuto critiche per la sua esperienza a ‘Striscia la Notizia’: “La Toffanin non c’entra assolutamente niente per questo tipo di programma, ci vogliono persone spontanee e divertenti che sanno prendersi in giro”, “Se avessi fatto un provino per presentare Striscia la Notizia come la Toffanin, mi avrebbero mandato a casa a calci in cu***”, “Niente da fare, Silvia Toffanin al di fuori di Verissimo non sa andare”.