“Ora è ufficiale”. Silvia Toffanin, il colpo di scena è servito. Incontenibile la gioia del pubblico

Nuovo clamoroso colpo di scena di Silvia Toffanin. Si sono susseguite diverse voci sul suo futuro e sembrava ormai certa la sua risposta negativa ad una proposta pervenuta da Mediaset. Ora però, a sorpresa, la conduttrice televisiva ha cambiato radicalmente idea e ha accettato l’offerta del ‘Biscione’. Una notizia sicuramente piacevole per il pubblico, che sperava si avverasse questo momento. L’annuncio è infatti ormai ufficiale e non ci saranno più dietrofront nelle prossime ore.

‘TvBlog’ aveva riferito una notizia non bella precedentemente. Secondo il sito infatti la puntata di domenica del programma tv sarà trasmessa fino al prossimo 27 marzo, ma da quella data in poi, pare che tutto sia destinato a riprendere la consueta messa in onda fino al mese di maggio. Un solo appuntamento settimanale, dunque, previsto solo di sabato. E a tal proposito, come riportato da ‘Dagospia’, pare che sia stata proprio la conduttrice a rifiutare l’offerta di Pier Silvio Berlusconi.

Dunque, Silvia Toffanin sembrava avesse optato per chiudere l’esperienza domenicale di ‘Verissimo’ prima dell’arrivo del mese di aprile, ma invece l’ultima offerta di Pier Silvio l’ha convinta. Ad annunciare l’avvenuto accordo ci ha pensato Giancarlo Scheri, il direttore della rete, che sul profilo Twitter ‘Qui Mediaset’ ha annunciato che la presentatrice proseguirà anche dopo con questa sua avventura. Un doppio appuntamento che quindi si consoliderà ancora nelle prossime settimane.





Giancarlo Scheri ha quindi annunciato sul social network: “Grazie Silvia Toffanin! Canale 5 è lieta di annunciare che Verissimo proseguirà anche con l’appuntamento della domenica. Silvia ha accolto la richiesta della rete di continuare con la doppia puntata: avanti tutta”. I telespettatori possono tirare un bel sospiro di sollievo. Il corteggiamento alla compagna di Pier Silvio Berlusconi ha funzionato e potremo ammirare le sue interessanti interviste ancora per parecchio tempo su Canale 5.

Nell’ultimo appuntamento di ‘Verissimo’ tanta commozione per l’intervista a Laura Chiatti: “Io vengo massacrata per il mio aspetto fisico, mi dicono che sono troppo magra. Non capisco perché se una donna vuole migliorarsi debba poi essere denigrata. Sto bene, sono in salute, sono soltanto seguita da una nutrizionista perché ho scoperto di alcune allergie”.