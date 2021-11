Grande soddisfazione per Silvia Toffanin. La conduttrice televisiva ha appreso sicuramente con enorme gioia la notizia che sta circolando ormai da qualche ora. Mancano i crismi dell’ufficialità da parte di Mediaset, ma l’indiscrezione ha decisamente basi solide e difficilmente potrà essere smentita da altri fatti. La moglie di Pier Silvio Berlusconi è molto apprezzata dal pubblico e quest’ultimo attendeva praticamente solo questa news. Che evidentemente cambierà del tutto gli equilibri televisivi.

Qualche settimana fa il sito ‘Dagospia’ aveva fatto sapere che sarà ospite del nuovo programma di Iva Zanicchi, che si chiama ‘D’Iva’. Questo l’annuncio: “Tra gli ospiti c’è un nome a sorpresa: Silvia Toffanin. Per la Zanicchi ha fatto eccezione, cosa combineranno insieme?”. Non si sa infatti perché abbia scelto lei e cosa decideranno di proporre al pubblico. ‘D’Iva’ comunque dovrebbe essere trasmesso il 4 e l’11 novembre. Si tratta di due giovedì di fila con protagonista l’artista di Ligonchio.

A rivelare questa novità importantissima per Silvia Toffanin è stato il sito ‘Tv Blog’, che ne ha la certezza praticamente assoluta. Prima di dirvi cosa sarebbe stato deciso per lei, il sito in questione ha anche riferito che non ci sarà una proroga per ‘Scene da un matrimonio’ di Anna Tatangelo. Non ci saranno variazioni sulle otto puntate previste sin dall’inizio, ma l’emittente non sarebbe stata convinta totalmente nonostante buoni risultati. E non la vedremo dunque all’opera anche ad inizio 2022.





La notizia bomba riguarda ‘Verissimo’, infatti Silvia Toffanin da quest’anno è protagonista con il doppio appuntamento del sabato e quello domenicale. Questa prova è stata superata alla grande dalla conduttrice televisiva, dunque sarebbe stata confermata la doppia puntata. Fino al maggio 2022 dovrebbe andare in onda anche di domenica. Gli ascolti tv l’hanno premiata alla grande e Pier Silvio Berlusconi non ha potuto fare altro che decidere di continuare a puntare sulle sue qualità professionali.

Nell’ultimo appuntamento con ‘Verissimo’ Silvia Toffanin è scoppiata in lacrime dopo un racconto struggente di Eleonora Pedron. E c’è chi l’ha criticata: “Comunque Silvia Toffanin è imbarazzante, un po’di professionalità cavolo!”. “Guardando Verissimo mi viene spontaneo pensare: ma se non è in grado di fare un programma, perché non lascia o cambia genere? La Toffanin non riesce a condurre. Faccia lei l’ospite”.