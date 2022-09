Notizia inattesa su Silvia Toffanin, che potrebbe essere protagonista di un programma molto atteso. E se le indiscrezioni dovessero trovare riscontri, si tratterebbe di un vero smacco alla collega giornalista, che sarebbe sostituita proprio dalla conduttrice di Verissimo. E per la compagna di Pier Silvio Berlusconi sarebbe una vera e propria ulteriore promozione, visto che ciò che farà è destinato ad entrare nella storia della televisione. C’è grande attesa per capire quando avverrà l’eventuale ufficialità.

Tra l’altro il nome di Silvia Toffanin era uscito fuori anche per un altro programma. Stiamo parlando del ritorno del reality show La Talpa. E, stando a quanto riferito dal settimanale DiPiù Tv, Queen Mary avrebbe deciso di puntare sulla collega Silvia Toffanin: “Si punta alla collaborazione tra Silvia Toffanin e Maria De Filippi”. L’inizio del programma sarebbe fissato per la primavera del 2023, ma non c’è ancora una data certa. Anche in questo caso bisognerà aspettare prima di avere tutti i dettagli del caso.





Silvia Toffanin, programma speciale su funerali regina Elisabetta

Adesso TvBlog ha appreso in anteprima una decisione molto importante di Mediaset, che avrebbe deciso di affidare a Silvia Toffanin un programma che senza ombra di dubbio sarà seguito da milioni di telespettatori. Tutto accadrà il prossimo 19 settembre e a farne le spese dovrebbe essere una giornalista di Canale 5. Non sappiamo come quest’ultima potrebbe reagire dinanzi a questa novità, che rappresenterebbe senz’altro un punto di svolta notevole nella carriera professionale di Silvia.

Secondo TvBlog, la trasmissione speciale dedicata ai funerali della regina Elisabetta sarà condotta da Silvia Toffanin e non da Cesara Buonamici, volto noto del Tg5. Quest’ultima era stata scelta anche per seguire le esequie del marito della monarca, Filippo di Edimburgo, svoltesi nell’aprile dell’anno scorso. Si vorrebbe puntare sul volto di Verissimo presumibilmente perché ha delle caratteristiche significative, come ad esempio la sua grande tranquillità e sensibilità che mette in campo nei pomeriggi di Canale 5.

Intanto, la pagina Instagram ufficiale di Verissimo ha scritto: “Diamo ufficialmente inizio al nostro countdown. Manca pochissimo! La nuova stagione di Verissimo vi aspetta dal 17 settembre, ogni sabato e domenica, alle 16.30 su Canale 5”. E poi il 19 settembre potremmo vederla all’opera nella commovente telecronaca dei funerali della regina Elisabetta.

“È la prima volta che succede”. Silvia Toffanin scoperta: svolta inattesa, hanno deciso così