Verissimo, la confessione choc della vip. Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin gli ospiti hanno sempre modo di parlare liberamente della propria vita professionale ma anche privata. Ed è accaduto questo nel corso dell’ultima puntata che ha visto come ospite l’attrice italiana in coppia con con Vittoria Belvedere, Gabriella Germani per presentare il prossimo spettacolo teatrale dal titolo decisamente loquace, ovvero “Donne in pericolo”.

La rivelazione di Benedicta Boccoli sulla malattia. Il trio di attrici è stato ospitato nel salotto televisivo di Silvia Toffanin proprio per presentare il debutto del prossimo spettacolo teatrale che le vedrà protagoniste, Donne in pericolo. Nel bel mezzo della chiacchierata, Benedicta si è lasciata andare a una confessione e a un appello.

La rivelazione di Benedicta Boccoli sulla malattia: “Non è facile…”

Purtroppo l’attrice ha rivelato di non essere in uno dei periodi migliori della propria vita: “Non è facile…E’ tornato un piccolo tumore nell’altro seno…”. La rivelazione dell’attrice però le ha lasciato anche il giusto tempo per lanciare un appello importante sulla prevenzione: “L’ho preso in tempo grazie alla prevenzione…Io infatti sto facendo tanta campagna su questo tema…Erano delle micro calcificazioni…”.

Solo lo scorso luglio, ha rivelato la Boccoli, è avvenuto un intervento in modo da evitare la chemioterapia. La Boccoli ha poi specificato di essersi sottoposta solo alla radioterapia: “Ho tutti i miei capelli…E mi reputo molto fortunata…Nel problema è un problema leggero per quello che poteva capitarmi…”. Poi ha aggiunto: “A quest’ora sarei stata pelata e sarei stata in chemioterapia e avrei sofferto tantissimo…”.

Grande forza e immenso coraggio, dunque, nelle parole della Boccoli, nell’affrontare anche questo ulteriore ostacolo: “Io la mattina vado a fare le mie cure e nel pomeriggio lavoro con queste due ‘pazze’ e mi diverto…”, ha aggiunto Benedicta poi seguita dalle parole di Silvia Toffanin: “Il lavoro ti tiene anche su…Menomale che allora c’è questo spettacolo…”. La risposta di Benedicta è stata: “Sai non è facile…La seconda volta ti dicono…Questa tra un po’ muore…Sto benissimo…”, per poi lanciare l’appello rivolto a tutte le donne: “Oggi su sette donne una ha il tumore…E’ una percentuale altissima…Andate e non abbiate paura a fare questa cosa…”.