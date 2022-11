Verissimo, emozione che non si trattiene nel salotto tv di Silvia Toffanin. Come spesso accade, anche la padrona di casa non riesce a non fare trasparire le sue emozioni. Di ospite in ospite il programma non disattende mai le aspettative del suo pubblico di fan e il racconto di diretta tv della collega di Silvia spezza il fiato e fa riflettere.

Silvia Toffanin si commuove a Verissimo. Ospite della puntata l’amica e collega Monica Leofreddi che ripercorre davanti alle telecamere alcuni momenti che hanno segnato la sua vita. Un rapporto che ha meritato parole di puro amore, quello con la mamma e parole davanti alle quali Silvia Toffanin, che anni fa ha purtroppo perso la sua, non poteva che lasciarsi andare a un commento che commuove tutti.

Silvia Toffanin si commuove a Verissimo: il ricordo della madre

“Che bello, goditela…E coccolala…”, parole sentite che nascono dal cuore quelle di Silvia Toffanin e la risposta dell’ospite che non si lascia attendere: “So quanto hai sofferto…Ho sempre pianto con te tutte le volte che fai le interviste…” e a questo punto Silvia Toffanin con occhi lucidi confessa: “La morte dei genitori segna tutta la vita”. (“Un colpo di scena a Verissimo”. Silvia Toffanin, è tutto pronto: un momento indimenticabile).

“Capisco assolutamente che la morte dei genitori è proprio un qualcosa che segna tutta la tua vita…Se viene troppo presto è veramente una ferita ancora più grande…”, afferma a sua volta Monica Leofreddi nel corso di un’intervista che come molte altre difficilmente verrà dimenticata. Poi nel proseguire lo scambio, Silvia Toffanin non poteva che chiedere all’ospite alcuni dettagli sulla storia d’amore con il cantautore romano: “Mi sono scontrata praticamente con questo amore…Mi vergognavo un po’ perché pensavo mi dessero l’etichetta di ‘fidanzata di’…Avevo paura che questa storia mettesse delle ombre sul mio lavoro…”.

“E’ stato un amore molto importante…” La Toffanin le ha poi fatto ascoltare la canzone Ogni volta, asserendo di credere gliel’abbia dedicata. E quest’ultima ha dichiarato di non esserne sicura, anche se è possibile: “In cuor mio penso me l’abbia dedicata perchè alla fine è uscita subito dopo la nostra storia…Penso ci sia anche un po’ di noi…”, ha rivelato.