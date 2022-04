Silvano Michetti continua a far parlare di sé. La sua dall’Isola dei Famosi 2022 è stata eliminazione record, perché è arrivata a pochi minuti dal suo sbarco in Honduras. Arrivato col barchino sulla spiaggia di Cayo Cochinos, il batterista e fondatore dei Cugini di campagna aveva bestemmiato rispondendo a una battuta di Alvin, l’inviato del reality show condotto da Ilary Blasi.

Di fatto la sua esperienza all’Isola dei Famosi è durata appena cinque minuti e dopo un’attenta visione, Mediaset ha confermato la parola blasfema e ha proceduto alla squalifica di Silvano Michetti. “Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei ‘Cugini di Campagna’ dall’Isola dei Famosi. È stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema”, spiegava qualche giorno fa il comunicato ufficiale di Mediaset, che si è scusata per l’”episodio inaccettabile”.





Silvano Michetti squalificato per bestemmia: è in Italia e non torna all’isola dei Famosi

Sul caso è intervenuto il fratello di Silvano Michetti, Ivano, cantante e fondatore dei Cugini di campagna: “L’audio – ha spiegato in una nota – è molto chiaro, si sente ‘Santo Dio'”, ha detto chiedendo il reintegro del fratello nel reality show di Canale 5. Durante la sua ospitata a Le Iene, anche Ilary Blasi ha commentato l’espulsione del cugino di campagna: “Ha pestato un riccio ed ha sganciato un bestemmione. Ha preso il premio Bettarini d’oro, la bestemmia più veloce della terra. Quindi è vero che è stato eliminato già?”.

Ovviamente per il concorrente la squalifica è stata inevitabile: “Sì è vero quello che hai detto. Già, è stato espulso purtroppo. L’abbiamo squalificato, vabbè questo è il regolamento, per questo è arrivata questa decisione“. Dopo la squalifica, Fanpage ha contattato l’ufficio stampa dei Cugini di campagna per chiedere delucidazioni sul caso. Silvano è tornato in Italia? C’è la possibilità di un ritorno in Honduras come chiesto dal fratello Ivano Michetti? Secondo quanto riporta Fanpage il caso sembra chiaro: Silvano Michetti è tornato in Italia e non c’è nessuna possibilità per il batterista di rientrare in gioco.

Floriana la più grande delusione di questa isola dei famosi. Ridateci Silvano Michetti vi scongiuro. #isola — Paolo (@provolinob) April 11, 2022

Ma quello che sta più a cuore alla famiglia Michetti è l’immagine del cugino di campagna: “Vogliono che Mediaset ammetta che non c’erano i presupposti per una squalifica considerato l’audio poco chiaro in un’espressione che non può considerarsi come una bestemmia o come un atto di blasfemia nei confronti di Dio o della religione”, si legge sul quotidiano online.

