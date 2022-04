Non è durato neanche qualche minuto sulla spiaggia de L’Isola dei Famosi. Parliamo di Silvano dei Cugini di Campagna che è stato ‘barbaramente’ cacciato per aver (sembra) detto una bestemmia. Proprio così, il musicista, appena approdato di fronte ad Alvin avrebbe detto “Eh porco…”, in diretta, facendo infuriare probabilmente i cattolici di Mediaset. La sua eliminazione però ha suscitato non poche polemiche.

Da una parte c’è chi dice che che quella ‘bestemmia’ potrebbe essere soltanto un malinteso e che in situazioni come quelle, sbagliare l’intonazione di una parola o addirittura una lettera, potrebbe dare un significato diverso a quello che si voleva dire. C’è poi invece chi condanna a piè pari il gesto, gioendo per l’eliminazione di un uomo che non ha fatto altro che essere probabilmente sé stesso. Silvano dei Cugini di Campagna avrebbe imprecato nel corso della diretta di lunedì sera. Li per lì in pochi hanno notato, in studio e in Honduras, l’espressione blasfema ma tale affermazione non è sfuggita ai telespettatori e sui social network è esplosa la polemica.





Silvano dei Cugini di Campagna eliminato dall’Isola dei Famosi

Naturalmente, per evitare ulteriori polemiche, Mediaset ha deciso di togliere il video dell’arrivo di Silvano dei Cugini di Campagna e Nick dal suo sito ufficiale. Poi, dopo attenta analisi di quanto accaduto, si è deciso tristemente per la squalifica. In tarda serata l’azienda di Cologno Monzese ha ufficializzato la sua decisione con un comunicato stampa. In più la rete si è scusata con tutti i suoi telespettatori per l’episodio inaccettabile.

Che poi parliamoci chiaro, questa non è né la prima, né l’ultima volta che capita. Come ricorderete, la storia del Grande Fratello Vip, ad esempio, è piena di squalifiche dovute a delle frasi blasfeme. Mezza pena invece per il compagno di squadra di Silvano dei Cugini di Campagna, Nick Luciani, lui resta in gioco e ci si aspettano grandi cose dal cantante dei Cugini di Campagna.

Questo è solo l’ultimo problema da risolvere per i produttori de L’Isola dei famosi. Nelle stesse ore della bestemmia di Silvano dei Cugini di Campagna infatti, Patrizia Bonetti, ha abbandonato il programma a causa di alcune ustioni profonde che si è procurata durante la prova del fuoco. Ora sembra che la donna sia pronta a fare causa alla produzione del reality show di Ilary Blasi.

