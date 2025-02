“Vergogna, Signorini deve intervenire”. Scoppia un nuovo caso al Grande Fratello. A far discutere questa volta è una proposta di scherzo avanzata da Lorenzo Spolverato nei confronti di Helena Prestes. L’episodio, ripreso dalle telecamere, ha scatenato un’ondata di indignazione sui social, dove i fan della modella brasiliana chiedono provvedimenti immediati.

Tutto è accaduto durante la serata di domenica, mentre Lorenzo parlava con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, impegnate a lavare i piatti. Osservando la sporcizia accumulata nel lavandino, il fotomodello ha lanciato un’idea che ha lasciato tutti a bocca aperta. Un’uscita che per molti è andata oltre il semplice scherzo, risultando di pessimo gusto. Inutile dire che le reazioni dei fan di Helena non si sono fatte attendere.

“E Signorini tace?”. Grande Fratello, Lorenzo choc alle spalle di Helena: pubblico inferocito

“Lo frulliamo e lo mettiamo domani nel bicchiere della Prestes”, ha detto Lorenzo, scatenando le risate delle due coinquiline. Il video è diventato virale sui social. “Ma cosa vuole frullare e mettere nel bicchiere di Helena, che cosa”, chiede un utente. E un altro gli risponde: “Della roba che era da buttare che c’era dentro il lavandino”.

E ancora: “Si fa tanto la lotta contro il bullismo e il Grande Fratello non farà un bel niente, come sempre”. Altri utenti rincarano la dose, accusando anche le due ragazze che hanno riso alla battuta: “La schifezza fatta persona e le due oche che se la ridono”.

La polemica si è accesa ancora di più perché queste immagini non sono ancora state trasmesse in puntata. Molti fan della Prestes ora chiedono a gran voce che vengano mostrate a tutto il pubblico e che vengano presi provvedimenti. “GF, non avete mai mostrato cosa fanno alle spalle e cosa dicono nei confronti di Helena. Mesi di bullismo su di lei senza alcuna tutela. Programma degenerato, avete sempre protetto questa gente”, scrive un utente indignato.

C’è però anche chi difende Lorenzo, sostenendo che la sua fosse solo una battuta. “Con tutte le cattiverie che dice lei, e nulla. Ma se scherza lui, apriti cielo”, scrive un fan del fotomodello. Tuttavia, questa giustificazione non convince la maggioranza del pubblico: “Chiamala battuta…”, ribatte un altro utente. Anche se fosse stato solo uno scherzo, per molti rimane un episodio di cattivo gusto.

Non è la prima volta che si parla di accanimento nei confronti di Helena Prestes da parte degli altri concorrenti. Lo stesso Alfonso Signorini, in passato, ha affrontato il tema, facendo notare come si sia creato un clima ostile attorno alla modella. In un’occasione, era stata addirittura convocata una sorta di riunione in cucina per discutere di lei, mentre la Prestes si trovava a letto, in un contesto che a molti è sembrato un vero e proprio “processo” ai suoi danni. La vicenda è destinata a far discutere ancora a lungo. Resta da vedere se la produzione del Grande Fratello deciderà di prendere provvedimenti o se, come temono in molti, lascerà cadere la questione nel dimenticatoio.