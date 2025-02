Colpo di scena in vista per il Grande Fratello. Le ultime informazioni su Amanda sono clamorose, infatti fino a qualche ora fa la situazione sembrava tranquilla, invece ora potrebbe vedersela brutta. Un’altra ce la farebbe a sorpresa, a discapito di lei che riceverebbe la notizia peggiore e dovrebbe dunque lasciare il programma di Canale 5.

Dunque, il Grande Fratello starebbe per comunicare qualcosa di molto negativo ad Amanda. Un vero e proprio colpo di scena che lascerebbe tutti senza parole. Non pareva essere a rischio , ma le previsioni sarebbero cambiate improvvisamente e ora potrebbe esserci un risultato inaspettato.

Grande Fratello, brutta comunicazione per Amanda: cosa rischia

Amanda non lo sa ancora, ma fuori dal Grande Fratello sta già girando questa notizia. Tutto è nato in seguito ad un sondaggio del sito Angolo delle Notizie, che sta facendo preoccupare i fan della sorella di Loredana Lecciso. Andiamo a vedere insieme cosa si è saputo nella giornata del 26 febbraio.

Tra le concorrenti in lizza per l’eliminazione dovrebbe farcela senza problemi Chiara col 34% dei voti. Poi ci sono Helena e Zeudi rispettivamente al 26% e al 13%. Maria Teresa Ruta, data per possibile eliminata fino a poche ore fa, riuscirebbe a restare nel GF col 13% con Amanda che sarebbe fuori dal reality col 10%.

L’esito del televoto ci sarà giovedì 27 febbraio, quindi fino a quel momento ogni ipotesi resterà in piedi, anche se per Amanda le cose si starebbero complicando di parecchio.