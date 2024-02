La situazione al Grande Fratello potrebbe complicarsi per Greta, infatti sta circolando un suo video nel quale ha confidato qualcosa che aveva tenuto nascosto per tutto questo tempo. Un segreto abbastanza oscuro che ha fatto imbestialire il pubblico, infatti ha detto come è in grado di far male alle persone. In concreto, quale metodo utilizza per essere decisamente feroce.

E ora i telespettatori del Grande Fratello stanno chiedendo a gran voce l’intervento di Alfonso Signorini o comunque della produzione, affinché ciò che ha detto Greta sia fatto ascoltare anche a tutti gli altri concorrenti. Questi ultimi dovrebbero infatti prendere consapevolezza delle intenzioni della Rossetti, la quale avrebbe un obiettivo da perseguire.

Grande Fratello, Greta fa infuriare il pubblico: “So come fare del male”

Dunque, rivolgendosi ad altri protagonisti del Grande Fratello, Greta ha svelato in che modo lei sia in grado di distruggere in qualche modo le persone che ha attorno e con le quali ovviamente non va d’accordo. Parole troppo forti per alcuni utenti di X, che hanno chiesto che venga immediatamente trasmesso questo filmato nel prossimo appuntamento in diretta.

Greta ha quindi esclamato nella casa del GF: “Mi piace manipolare il cervello di una persona nel momento in cui so che posso farle del male“. E c’è chi ha scritto sul social network di Elon Musk: “No, ma ragazzi, questo video va mandato in diretta lunedì”, “Lo sta facendo con tanti, la signorina non si elogia nell’essere pura, brava, vera, ecc. Purtroppo sospetto a chi sta cercando di manipolare”.

No ma ragazzi QUEDTO VIDEO VA MANDATO IN DIRETTA LUNEDÌ #GrandeFratello https://t.co/OhcsA4zkzK — Giosie (@Giusepp37908134) February 8, 2024

Staremo a vedere se davvero Alfonso Signorini la rimprovererà in diretta oppure se si preferirà non mandare in onda questo video, che potrebbe provocare a Greta diversi litigi furiosi.