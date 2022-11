Il commento di Signorini a Giulia Salemi è stato uno dei momenti più chiacchierati dell’ultima puntata del GF Vip 7. Già la scorsa settimana il conduttore era stato protagonista di una mega gaffe nei confronti della voce del popolo social del reality show di Canale 5.

L’opinionista di origine iraniane si era presentata in studio in un abito aderente in latex e il suo ingresso in studio era stato accolto con uno scrosciante applauso del pubblico. Il conduttore si era lasciato sfuggire una battuta decisamente trash: “Sembri un preservativo! Sei un durex vivente”, la frase pronunciata dal conduttore. Frase che ha lasciato senza parole il pubblico e la stessa Giulia Salemi.

Signorini a Giulia Salemi, la battuta sull’abito: “È una pornostar?”

Non contento della figuraccia della scorsa settimana, Alfonso Signorini è stato nuovamente protagonista di una gaffe. Commentando l’outfit di Giulia Salemi scelto per la puntata di lunedì 7 novembre, il conduttore si è lasciato sfuggire un’altra frase che ha indignato il web.

Anche questa volta il popolo di Twitter ha criticato l’atteggiamento di Alfonso Signorini nei confronti di Giulia Salemi, sottolineando che il conduttore sia stato nuovamente fuori luogo. L’opinionista si è presentata in studio con un abito aderente, scollato con due tagli sotto al seno. “Sei bellissima, di chi è l’abito?”, ha chiesto Signorini a Giulia Salemi “Nensi Dojaka”, la risposta che ha scatenato la battuta del conduttore. “Ma chi è una porno star giapponese?”, ha chiesto ridendo di gusto alla sua frase, che però, anche questa volta è stata criticata dal web.

Signorini che da della pornostar giapponese alla stilista della Salemi al secondo minuto di #gfvip 😩🤦‍♀️

Cambiamo anche lui per piacere Pier Silvio??? 🙌🙏 — RIMANIAMO AMICI?! (@Kikostar0) November 7, 2022

alfonso signorini smettila di fare commenti semi-sessuali a giulia salemi challenge #GFVIP — ☕️ (@threeamxiety) November 7, 2022

“Ma Signorini si crede simpatico?”, “Perché non la pianta di fare queste battute?”, “Signorini simpatico come un calcio”, alcuni dei commenti lasciati sui social dopo l’infelice uscita di Signorini con Giulia Salemi. Nensi Dojaka è una stilista di 28 anni, originaria dell’Albania ma residente a Londra. È diplomata alla prestigiosa Central Saint Martins, ed è amatissima da tantissimi volti voti del mondo della musica e dello spettacolo internazionali come Gigi Hadid o Zendaya.