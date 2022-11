Alfonso Signorini ha dato del preservativo a Giulia Salemi al GF Vip 7. Sì, avete capito bene, è successo proprio all’inizio della puntata del reality di Canale 5. L’opinionista di origine iraniane si è presentata in studio in un abito aderente in latex. Naturalmente, alla sua entrata, Alfonso Signorini l’ha fatta sfilare per lo studio, orgoglioso della sua bellezza (ma anche della sua simpatia). Tuttavia il conduttore si è lasciato sfuggire una battuta che non è tanto piaciuta al pubblico.

Naturalmente in molti si sono rivoltati sui social per manifestare il proprio dissenso per quel paragone senza senso. Per lui, quando ha invitato la Salemi al centro dello studio ed è stato impossibile non notare subito il vestito in latex. Tra l’altro l’opinionista non è la prima volta che indossa qualcosa di molto aderente: qualcuno ricorderà che nella prima puntata aveva una tuta nera. Ma non è finita, perché quello che ha mandato fuori di testa Alfonso Signorini è stato forse il colore dell’abito: rosa carne.

Il conduttore però, sperando di risultare simpatico, ha fatto una battuta sull’abito di Giulia che però non è stata molto apprezzata sui social. Alfonso infatti si è lasciato andare e ha detto in diretta: “Sembri un preservativo! Sei un durex vivente”. Senza parole l’espressione della terza opinionista del GF Vip 7 che per un attimo ha stentato a credere alle sue orecchie.

Poco dopo anche Orietta Berti ha commentato l’outfit della voce dei social: “Sembra nuda così da lontano, stai benissimo”. Neanche a dirlo, su Twitter tanti si sono rivoltati sottolineando che il conduttore sia stato fuori luogo e hanno difeso la bellezza e l’eleganza di Giulia. Come dicevamo quindi, una battuta che ha fatto più arrabbiare che sorridere.

Riguardo la marca e il prezzo dell’abito è ancora un mistero. In queste ore poi, la Salemi, tramite la mamma, ha raccontato che da piccola ha avuto un tumore al petto. Quando aveva pochi mesi di vita infatti, una lesione benigna ha rischiato di soffocarla ed è stata operata. Quella cicatrice che ora è su tutto il seno però è ancora lì. Per lei è il ricordo del suo passato non proprio semplicissimo.

