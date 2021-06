“Siete voi i vincitori!”. Reazione a Catena, l’emozione di Marco Liorni: “Ho il cuore a mille!”

Un’altra grande, sbalorditiva partita dei fratelli Bartoloni (Tre alla Seconda) a Reazione a Catena. Alla fine sono loro i vincitori assoluti del torneo dei campioni del programma di Marco Liorni. All’ultima manche sono riusciti a battere i Tre Forcellini, sconfitti per un soffio. I Tre alla Seconda hanno totalizzato 14 risposte corrette; i Tre Forcellini si sono invece fermati alla tredicesima risposta.

Un irreprensibile Marco Liorni ha fatto notare ai due trii che sarebbe bastato un punto per ottenere il pareggio: “Ho il cuore è a mille… non sappiamo se in questo momento stanno peggio i Tre Forcellini o i Tre alla Seconda”, ha detto durante il gioco, quello finale. Tuttavia, con 1 solo secondo rimasto a loro disposizione, i Tre Forcellini non sono riusciti a pareggiare, dunque il titolo di campioni del torneo degli ex concorrenti di Reazione a catena è andato, appunto, ai fratelli Bartoloni.

Reazione a Catena, i complimenti di Marco Liorni

Il padrone di casa si complimenta con i Tre Forcellini nonostante la mancata vittoria a Reazione a catena: “È come se avessero vinto anche loro. Secondo posto”, ha detto Marco Liorni salutando e ringraziando i Tre Forcellini a Reazione a catena, complimentandosi ugualmente con loro per il secondo posto ottenuto, prima di congratularsi con i Tre alla Seconda e dare il via al gioco dell’ultima parola.





Insomma, alla fine dei giochi, sono i fratelli Bartoloni ad aggiudicarsi la vittoria del titolo di campioni del torneo di Reazione a catena, ma anche della cifra in palio nella puntata di stasera: i Tre alla Seconda al gioco finale hanno infatti individuato senza problemi la risposta corretta.

Una bella cifra sono riusciti a conquistare: 18.250€ e ricevendo ancora complimenti da Marco Liorni, che ha poi ricordato ai telespettatori che, finita la sfida tra ex campioni, da domani per tutta l’estate a giocare ci saranno concorrenti nuovi. Bravi tutti, davvero!