Nel salone della casa del Grande Fratello, dove per settimane i concorrenti si sono accusati, difesi, nominati e salutati, dove hanno ascoltato i verdetti, letto i comunicati e affrontato emozioni forti, ieri sera si è svolta l’ultima cena degli inquilini. Sei concorrenti, tra cui quattro finalisti e due donne rimaste nell’ultimo televoto (Mariavittoria e Chiara), si sono ritrovati non solo per cenare, ma anche per parlare di quanto successo in tutti questi mesi. A prendere la parola per primo è stato Lorenzo, che ha deciso di esprimere i pensieri di tutti.

Unico uomo fra tante donne, ha ringraziato per l’amore ricevuto da Shaila, gli amici, la produzione, i fan e tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza. Poi, con un pensiero alla famiglia e agli amici che lo aspettano, si è rivolto ai compagni di viaggio con cui ha condiviso questi intensi giorni, esprimendo gratitudine verso di loro. Le donne, sorridendo, hanno rispoto: “E ora cosa potremo dire?”.

Leggi anche: “Fuori io e Helena… Abbiamo deciso così”. Javier dopo il Grande Fratello: non se lo tiene più





Grande Fratello, Lorenzo va in pallone durante il discorso a Helena

Mentre il gruppo dei finalisti si trovava a tavola, Lorenzo ha preso la parola per fare un discorso a Helena, apparentemente convinto di aver già salutato e concluso i suoi pensieri con tutte le concorrenti. Ma, proprio quando sembrava finito, è arrivata la puntualizzazione di Helena: “C’è anche Chiara”.

Lorenzo, visibilmente imbarazzato, ha sorriso e cercato di correggere la sua dimenticanza, rivolgendosi a Chiara con una scusa. La situazione ha generato una certa ilarità tra i presenti e, ovviamente, anche sui social, dove i fan del programma hanno commentato l’incidente con molta ironia.

Il pubblico, infatti, non ha tardato a notare la piccola “svista” di Lorenzo, che ha involontariamente dimenticato l’amica Chiara nel suo discorso finale. Non sono mancati i commenti divertiti sui social, dove molti utenti hanno fatto notare la tensione di Lorenzo con Helena e la sua confusione.

“Voleva lasciare Helena per ultima facendo lo showman, ma si era completamente dimenticato di Chiarachi”, “SONO CREPATA IN QUEL MOMENTO lui totalmente nel pallone si è dimenticato la sua cara amichetta chiarachi 😀 sarà stata felicissima shsila da fuori”, “Vi rendete conto quanto è una nullità per tutti bancomat…??? Al posto di sfruttare l’occasione ha scelto di fare la comparsa come Giglio ecc”, “È andato in tilt un’altra volta”, si legge su X.

L’emozione di Lallo post ultimo discorso dedicato alla sua ossessione Helena Prestes lo manda completamente in tilt e dimentica il discorso da fare a Chiarachi ❤️



Helena: “C’è anche Chiara”



ABBIAMO VOLATO.

pic.twitter.com/mnk1EJYP2q — 🌻 ♛ SoLeiL ♛ 🌻 (@sunstateofmind_) March 30, 2025

“Per Helena si é dovuto bere prima un po’ d’ acqua perché era lungo il discorso.. quanto ho riso“, “Lorenzo sé la sta facendo sotto per paura che vinca Helena!!!!!”, “Si e perso perché e andato in tilt con davanti una dea che gli ha dato l ennesimo due di picche e ha ucciso il suo ego”, “L’emozione di Lallo post ultimo discorso dedicato alla sua ossessione Helena Prestes lo manda completamente in tilt e dimentica il discorso da fare a Chiarachi. Helena: ‘C’è anche Chiara’. ABBIAMO VOLATO”, si legge ancora su X, dove è stato pubblicato il video.