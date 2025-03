Grande Fratello, la domanda scomoda di Mariavittoria su Lorenzo e Helena. Negli ultimi giorni ha fatto parecchio discutere il riavvicinamento tra il modello e la brasiliana. Ricordiamo che proprio all’inizio di questa edizione c’era stato del tenero tra i due, la Prestes avrebbe voluto una storia, ma Lollo si rifiutò e poi iniziò la relazione con Shaila. Poi il rapporto è andato via via peggiorando.

Col tempo tra Lorenzo e Helena è sceso il gelo e i due non si sono risparmiati frecciate e attacchi reciproci. Recentemente, però, il loro rapporto è cambiato drasticamente. I due sono tornati a ridere e scherzare insieme, come se nulla fosse. In tanti si sono chiesti se questo cambiamento fosse sincero o ci fosse dietro una strategia. E adesso, dopo l’intervento di Mariavittoria, i sospetti aumentano…

Mariavittoria fa una domanda a Helena, poi il GF censura tutto

Quando manca una manciata di giorni alla finale del 31 marzo i concorrenti stanno mettendo in campo tutte le strategie per poter conquistare la vittoria. Molti hanno notato il cambiamento nel rapporto tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. E pure Mariavittoria che a un certo ha rivolto questa domanda alla modella brasiliana: “Ma voi due avete lo stesso agente?“.

Helena Prestes prima ha fatto finta di nulla, restando in un imbarazzato silenzio, e poi ha ripreso il discorso interrotto. Ma MaVi non ha desistito e ha chiesto nuovamente: “Sì o no?“. La modella, un po’ piccata, l’ha ripresa: “Ascoltami… Ascoltami!…”. E non ha risposto alla domanda. Pochi istanti dopo la regia ha staccato l’audio, censurando di fatto il dialogo.

è sempre la dolcissima Mavì💜 pic.twitter.com/9UQh4NF3R6 — dottoressa 💅🏻 (@dottoressa07) March 18, 2025

La questione ha sollevato tanti dubbi e discussioni. C’è chi ha commentato: “Ilenia inizierebbe a parlare dello scioglimento dei ghiacciai pur di cambiare discorso e non rispondere a quella domanda 💀”. Un altro ha sottolineato: “E da ottobre che Helena e Lorenzo è soprattutto la banegas hanno in***ato tutti altro che ship” e ancora “È palese che sia così, fuori si sono messi d’accordo. Questi due vogliono prenderci in giro”. E i sospetti su questa ‘strana’ pace aumentano…

