Sembrava un addio definitivo, quello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, con parole dure che avevano tracciato un solco profondo. La ballerina napoletana, ex velina di Striscia la notizia, si era aperta senza filtri al settimanale Chi, puntando il dito contro il comportamento dell’ex compagno, conosciuto anche per la sua partecipazione al Grande Fratello. “Ho scelto io di stare con lui, sì. Ma lui, narciso e insicuro, mi ha punita con il silenzio e mi ha fatto sentire sbagliata”, aveva dichiarato. Un’intervista che lasciava poco spazio a interpretazioni, tanto che Shaila aveva concluso sottolineando come le relazioni dovrebbero fondarsi sull’equilibrio tra ego e compromesso, un equilibrio che nel suo caso pareva non esserci mai stato.

Eppure, qualcosa sembra essersi mosso nel cuore della showgirl. Nonostante le dichiarazioni che suonavano come un punto fermo, il colpo di scena è arrivato proprio in queste ore, grazie all’intervento del noto esperto di gossip Amedeo Venza. Secondo quanto rivelato, la lettura dell’intervista di Lorenzo, anche lui intervenuto sulle colonne di Chi con un tono decisamente più aperto e conciliante, avrebbe fatto breccia nella determinazione di Shaila. Pare infatti che la ballerina abbia deciso di rimettersi in contatto con l’ex, aprendo la porta a un dialogo che fino a pochi giorni fa sembrava impensabile.

Leggi anche: “Ho un annuncio per voi”. Mariavittoria non vedeva l’ora di dirlo a tutti: la notizia che manda in delirio





Lorenzo e Shaila, cosa si sono detti

“Fonti vicinissime a Shaila fanno sapere che ha deciso di risolvere i dissapori con Lorenzo!”, ha scritto Venza sui social, lasciando intendere che un confronto tra i due sia ormai imminente. “Non so come e quando avverrà – ha proseguito –, ma c’è la grande volontà di chiarirsi. Poi chissà, da cosa nasce cosa o quantomeno resterà una bella amicizia, perché non si può chiudere così drasticamente”. Parole che accendono la curiosità dei fan della coppia e riaccendono speranze che sembravano spente.

A dare ulteriore forza all’ipotesi di un riavvicinamento ci ha pensato anche Deianira Marzano, altra voce ben nota nel mondo del gossip. L’influencer ha condiviso una indiscrezione sibillina ma carica di significato: “Due persone che non si sentivano da un po’ abbiano rotto il silenzio con un messaggio. Uno di quei classici ‘non so perché ma ti ho pensato’”. Un dettaglio che, pur senza fare nomi, ha immediatamente fatto scattare l’associazione mentale tra Shaila e Lorenzo, spingendo gli utenti a ritenere che il riferimento fosse proprio a loro.

La storia tra i due giovani protagonisti del piccolo schermo si arricchisce così di un nuovo capitolo, forse inaspettato ma non del tutto sorprendente. Le dinamiche amorose, soprattutto sotto i riflettori, raramente seguono linee dritte. E se davvero tra Shaila e Lorenzo ci sarà un confronto, sarà interessante vedere se le buone vibrazioni a cui accenna Venza porteranno a un lieto fine o, quantomeno, a una ritrovata serenità.