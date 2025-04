Dopo i riflettori del Grande Fratello, per Mariavittoria Minghietti e Tommaso Franchi è iniziato un nuovo capitolo: quello della vita vera. Una quotidianità costruita lontano dalle telecamere, vissuta con semplicità, complicità e una serenità che ha conquistato migliaia di fan. I Tommavi, come sono stati affettuosamente ribattezzati dai loro follower, sono oggi una delle coppie più amate nate all’interno della casa più spiata d’Italia.

Mariavittoria e Tommaso rappresentano una rarità. I due giovani che si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello, una volta tornati alla realtà, hanno deciso di continuare la loro relazione lontani dal gossip e da quelle dinamiche in cui, ovviamente, erano costretti a vivere all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Mariavittoria torna al lavoro di dottoressa, l’annuncio dopo il Grande Fratello

In queste ore, proprio Mariavittoria ha condiviso sui social un annuncio speciale che ha entusiasmato i suoi follower. Mariavittoria tornerà ufficialmente a lavoro dalla prima settimana di maggio. A dare l’annuncio è stata lei stessa, con la consueta ironia che l’ha resa un personaggio amatissimo durante il programma. “Dopo sei mesi di astinenza da botox, filler e grandi dosi di drama, forse anche troppo, dalla prima settimana di maggio tornerò in versione dottoressa”, ha scritto Mariavittoria in una storia su Instagram, scatenando l’entusiasmo dei suoi follower.

Un ritorno attesissimo che segna per lei una ripartenza importante, tra vita professionale e amore. Mariavittoria, infatti, è una dottoressa specializzata in medicina estetica, e molti dei suoi fan non vedevano l’ora di rivederla nel suo camice bianco.

“E come sono orgoglioso di Mavi che non si è montata la testa per un secondo ma è tornata a fare quello per cui ha dedicato tempo dedizione e impegno per tutta la sua vita, fiero di te dottoressa mavi 💉🤍 P.S tommy 🎀 che la sprona e fa il tifo per lei è veramente dolcissimo”, scrive una fan dei Tommavi a corredo del video in cui Mariavittoria annuncia il suo ritorno a lavoro.

“Vero noi che l’abbiamo sostenuta fin dall’inizio siamo così fieri della ns Doc Minghetti”, “Anzi i pazienti aumenteranno adesso questo è il vero senso di fare i reality”, “Che Carina”, “Brava doc”, si legge tra i commenti del post.

Mariavittoria Minghetti ha 31 anni ed è nata e cresciuta a Roma. Dopo essersi laureata in Medicina presso l’università La Sapienza, ha iniziato una specializzazione in anatomia patologica ma dopo ha seguito un master in medicina estetica all’Università di Tor Vergata, diventando un medico specializzato in medicina estetica.