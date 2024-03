Beatrice ha dovuto accettare con dispiacere il secondo posto al Grande Fratello. Infatti, nonostante fosse la favorita numero uno alla vittoria, alla fine a prevalere è stata Perla Vatiero che l’ha beffata proprio al fotofinish. Ma l’attrice è ugualmente fiera del percorso fatto nel programma di Canale 5 e infatti sembra che il futuro sarà a dir poco interessante.

Una voce bomba è emersa nelle scorse ore, infatti Beatrice è al centro dell’attenzione dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Lei qualche settimana fa ha detto al pubblico di volersi prendere un po’ di meritato riposo, per stare insieme alla sua famiglia e in particolare ai figli, ma ciò che la aspetta potrebbe essere parecchio intrigante. E non potrebbe mai dire di no.

Beatrice, dopo il Grande Fratello in arrivo una notizia bomba

Una segnalazione molto significativa su Beatrice è arrivata all’influencer Amedeo Venza. Nonostante lui abbia subito preso le distanze, non avendo certezza di tutto questo, la seconda classifica del Grande Fratello non dovrebbe rimanere ferma a lungo. La aspetterebbe infatti un’esperienza straordinaria. E il reality show c’entrerebbe ancora una volta.

Alcuni utenti in rete hanno diffuso una notizia che, se confermata, sarebbe clamorosa. Infatti, si è vociferato della possibilità che Beatrice diventerà opinionista del Grande Fratello nella stagione 2024-2025. I fan hanno detto che accoglierebbero con enorme gioia questa novità. Ma Amedeo Venza è parso scettico, sebbene anche lui abbia ammesso che si tratterebbe di qualcosa di bello.

L’influencer ha infatti scritto: “Notizia fake! Sicuramente sarebbe una bella novità! Ma al momento non sono confermati manco i conduttori, per dire…”. Vedremo se Beatrice prenderà davvero il posto di Cesara Buonamici o se la affiancherà.