Finito il Grande Fratello, anche Garibaldi è ritornato alla sua vita di tutti i giorni non essendoci ovviamente nemmeno più ospitate nello studio del reality. Recentemente è stato a Verissimo, poi si è vociferato che fosse stato beccato in aeroporto a Linate assieme a Beatrice e qui si sarebbero baciati. Segnalazione che però non ha trovato alcun tipo di riscontro.

Dunque, dopo il Grande Fratello Garibaldi è anche tornato nella sua terra di origine e mai però si sarebbe aspettato una reazione del genere da parte della sua gente. Giuseppe si è fatto apprezzare moltissimo e, nonostante a causa di qualche suo calcolo errato non è riuscito a qualificarsi alla finale, per molti il suo è stato comunque un percorso molto interessante.

Grande Fratello, Garibaldi ritorna in Calabria: come lo hanno accolto

Terminato il Grande Fratello, Garibaldi ha deciso di fare rientro in Calabria. Qui in tantissimi hanno gradito la sua esperienza nel reality show di Canale 5 e quindi inevitabilmente gli hanno fatto un’accoglienza che non dimenticherà mai più. Le immagini e i video sono diventati virali in pochissimo tempo e il bidello 31enne è sembrato essere molto entusiasta.

Una volta avvistato dalla gente presente in strada, Giuseppe Garibaldi è stato accolto da una vera e propria ovazione. Gli hanno dedicato degli striscioni, nei quali c’è appunto il ragazzo reduce dal GF raffigurato come il personaggio storico suo omonimo, figura rilevante del Risorgimento. Un modo scherzoso per salutarlo a dovere dopo i 6 mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia.

Sul social network sono apparsi diversi commenti in favore di lui: “Il nostro vincitore è Giuseppe Garibaldi”, “Noi abbiamo fatto il massimo, quello che è stato è stato, niente accuse”.