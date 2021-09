“Sì, è lui!”. Ad Amici 21 entra il figlio vip e Anna Pettinelli lo massacra: “Delusa”. Ma il pubblico già lo adora

“Sono delusa. Credo che tu sia cresciuto a pane e musica e quindi molto più di tutti gli altri vivendo con un padre cosi importante e creativo potevi dare qualcosa di più. Se tuo padre cantasse oggi canterebbe come te, ma meglio. Lo trovo datato, perdonami”. “Non trovo modernità in quello che fai. Manca l’originalità”.

Il figlio vip entra ad Amici e Anna Pettinelli lo distrugge in un attimo. Per la coach di canto, nonostante il vissuto musicale che ha vissuto in famiglia, Luca non è pronto per sfondare come cantante e dovrebbe studiare di più. Non è stato d’accordo – come spesso capita nel talent di Maria De Filippi – Rudy Zerbi.

Amici 21, entra il figlio vip. Anna Pettinelli: “Delusa”

“Credo che datato sia chi non si aggiorna, chi non è al passo coi tempi e non è curioso. Credo che lui rappresenti un genere che in Italia amano in tanti e che sia giusto che venga rappresentato in questo programma”, ha spiegato il prof di canto durante la puntata andata in onda domenica pomeriggio.





LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, si è presentato nella puntata di oggi di Amici 21 con la canzone, “Quello che fa male lo lasciamo andare”. Luca D’Alessio farà parte del cast e sarà un allievo di Lorella Cuccarini, è un rapper e ha esordito accanto al padre, Gigi D’Alessio, nella realizzazione dell’album “Buongiorno”.

Su YouTube Luca D’Alessio si era giù guadagnato un discreto successo con il brano “Vivimi”. Luca D’Alessio, classe 2003, è il terzogenito del grande artista italiano, l’ultimo che ha avuto dall’ex moglie Carmela Barbato. LDA, che sta proprio per Luca D’Alessio, è l’unico tra i suoi figli dell’artista napoletano ad aver seguito le sue orme.