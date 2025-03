Tommaso Franchi è stato eliminato dal Grande Fratello nell’ultima puntata, andata in onda lunedì 17 marzo. L’idraulico senese ha dovuto salutare gli altri concorrenti, tra cui la sua fidanzata Mariavittoria Minghetti, per tornare alla sua vita di sempre. Ieri il concorrente è riapparso sui social, ma ai suoi fan non è sfuggito un gesto che ha suscitato curiosità. Dopo aver riabbracciato la nonna e i suoi cari, l’ex gieffino ha eliminato tutti i post che erano stati condivisi dalla pagina ufficiale del reality show sul suo profilo Instagram.

Infatti, le pagine social del Grande Fratello condividono dei post taggando i profili ufficiali dei concorrenti, post che compaiono automaticamente nel feed degli stessi partecipanti. Tommaso ha scelto di rimuovere tutte le condivisioni fatte dal profilo ufficiale del programma condotto da Alfonso Signorini, un chiaro segno che ha voluto prendere le distanze dalla produzione e dagli autori del reality show con questo gesto.

“Contro quei concorrenti”. Grande Fratello, la decisione di Tommaso dopo l’uscita dalla casa





Grande Fratello, la prima Instagram Story di Tommaso Franchi

La prima immagine che possiamo vedere è datata 6 luglio 2024. Ma i seguaci del GF si sono resi conto anche di altri gesti, infatti Tommaso avrebbe tolto il segui a Alfonso D’Apice, Giglio, Amanda Lecciso, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Maica Benedicto. Continuerebbe ad essere un follower di Javier, Yulia, Lorenzo, Helena e Jessica. E, quasi superfluo dirlo, segue pure Mariavittoria.

Dopo aver rimosso ogni traccia del Grande Fratello dal suo profilo Instagram, ha deciso condividere una Instagram story in cui appare a petto nudo mentre si riprende con il cellulare. Subito dopo, ha mostrato il panorama dalla finestra di casa sua, ma senza fare alcun accenno al programma che lo ha visto protagonista negli ultimi sei mesi.

Il gesto di Tommaso non è passato inosservato ai suoi follower. La decisione di non menzionare in alcun modo il reality show di Canale 5 potrebbe essere interpretata come un chiaro segno che l’idraulico senese voglia prendere le distanze da un’esperienza che, a quanto pare, ha deciso di lasciarsi alle spalle (Mariavittoria a parte). L’assenza di riferimenti al Grande Fratello nelle sue pubblicazioni suggerisce che Tommaso stia cercando di concentrarsi sulla sua quotidianità, riscoprendo la serenità lontano dalle luci del reality show che lo ha visto sotto i riflettori per quasi sette mesi.