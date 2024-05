Puntata del 6 maggio dell’Isola dei Famosi 2024. Colpi di scena, una nuova eliminazione e nuove nomination, con un televoto che decreterà un nuovo addio dall’Honduras. Marina Suma ha lasciato la playa dopo aver perso al televoto contro Rosanna Lodi, Khady Gueye e Artur Dainese. L’attrice prima di lasciare l’isola ha detto: “Mi dispiace aver avuto questo problema con la schiena, ma sono contenta di essere arrivata fin qui, il mio percorso l’ho fatto”.

I leader di questa settimana sono due, ovvero Samuel e Greta mentre in nomination, questa settimana vanno tre naufraghi: Rosanna, Samuel e Artur. Per i naufraghi dell’Isola dei Famosi arriva una nuova sfida. I concorrenti cambieranno Playa, saranno divisi in due gruppi e dovranno ricominciare da capo, a cominciare dal fuoco.





Isola dei Famosi 2024, Khady smaschera Sonia: “Conosci Greta”

La puntata si è aperta con uno scontro tra Greta Zuccarello e Samuel Peron, e Khady Gueye e Rosanna Lodi. Nella discussione è intervenuta anche l’opinionista Sonia Bruganelli e la modella le ha lanciato una frecciatina lasciando il pubblico senza parole.

Greta e Samuel non sono ben visti dal resto del gruppo perché sono i concorrenti che spesso dettano le regole e questo loro comportamento non è ben visto dagli altri naufraghi. Peron ha spiegato di voler solo dare una mano al gruppo. “A me ti sei permesso di dire cosa dovevo o non dovevo fare, di non lavarmi la faccia con l’acqua. Chi ti dà il permesso di dirmi cosa devo fare? Resta al tuo posto, che io sto nel mio”, ha detto Khady.

Rosanna Lodi ne ha avute per Greta, accusata di prendere sempre riso e cocco degli altri naufraghi. “Che io abbia meno energie è vero, che c’è gente che si dà più da fare anche, non lo nascondo. Tutti abbiamo una razione di riso e un piccolo bis”, ha spiegato la naufraga. A questo punto è intervenuta Sonia: “Greta, si chiama carisma. C’è chi ce l’ha e chi no, le altre non lo hanno probabilmente”. “Rosanna, è facile giudicare, hai delle calorie che Greta non ha, non puoi giudicare se lei è stanca o prova a mangiare di più”, ha continuato Sonia Bruganelli.

Khady: “Allora di intanto che la conosce e che per questo la difende.”



SPUTATO ✈️

La ladra che smerda l’opinionista dei raccomandatiiiii💥💥



CI SEI PIACIUTAAA KHADYYY#isola pic.twitter.com/RAZPNnMHHq — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) May 6, 2024

Khady è intervenuta e ha smascherato: “Digli intanto che la conosce e per questo la difende. Greta è andata in vacanza con Paolo (Bonolis, ndr) e con Sonia”, ha detto suggerendo a Rosanna di rispondere così a Sonia Bruganelli. “Questa è una stupidaggine, un pensiero base che fanno i bambini di 6 anni. Le cose vanno dette con criterio”, ha risposto Sonia, ma il pubblico si è schierato con Khady e Rosanna. “Khady: Greta Sonia ti difende sempre perchè ti conosce. Madre ha servito sulla reffiosetta”, “Greta è stata in vacanza con Sonia e Paolo #isola”, “Ah, ecco spiegato tutto”, si legge sui social.