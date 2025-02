Al Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha parlato del suo interesse sia per uomini che per donne. All’interno della casa, ha manifestato un’attrazione particolare per Helena Prestes, con la quale ha condiviso momenti di complicità, e per Javier Martinez, mostrando interesse anche nei suoi confronti. “Si, mi piacciono anche le donne…Ho avuto pure delle relazioni, una di nove mesi…”, aveva raccontato l’ex miss Italia ad Alfonso Signorini.

“Io lo so da quando sono piccola. Solo che io ho fatto il mio coming out con la mia famiglia nel 2020, quattro anni fa, però già lo sapevo…” aveva detto confessando poi di aver fatto coming out pure con il fidanzato dell’epoca, che a quanto pare non l’avrebbe affatto presa bene, anzi: “Io mi sono lasciata con il mio ragazzo perché anche con lui ho fatto coming out…Lui non accettava questa cosa…Era geloso…”.

Grande Fratello, Chiara rivela per sbaglio il nome dell’ex di Zeudi

“Questo è stato il mio coming out! Che poi mi piace il fatto che è anche come se non lo fosse stato, è avvenuto in maniera molto naturale. È la prima volta che lo dico qui”, aveva detto ancora la concorrente, che però non ha mai svelato il nome della sua ex compagna. Durante una conversazione a tavola con Chiara Cainelli, è saltato fuori il nome.

Chiara ha involontariamente pronunciato il nome durante la chiacchierata, svelando così l’identità della precedente compagna di Zeudi, che prontamente le ha tappato la bocca in modo da non farle finire il discorso. In evidente imbarazzo, le due sono poi scoppiate a ridere e il pubblico del Grande Fratello è andato subito alla ricerca della ex di Zeudi.

Chiara che parla della ex di Zeudi e lei che le tappa la bocca ahahahah#zeudiners #zelena pic.twitter.com/OGojnxf4Tk — 🎀 (@misseszdp) February 25, 2025

Il nome pronunciato da Chiara Cainelli è Fulvia e, come detto, sui social è stata caccia all’identità dell’ex fidanzata di Zeudi. “Ah sisi io una Fulvia tra i seguiti di Zdp l’ho vista”, “La ex di Zeudi si chiama Fulvia lo ha detto”, si legge tra i commenti di X dove è stato postato il video della gaffe di Chiara.