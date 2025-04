La rottura tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, avvenuta in diretta durante la finale del Grande Fratello, continua a far discutere, ma soprattutto a commuovere. Lui, il modello milanese che fino all’ultimo ha sperato in un lieto fine, non si arrende e, anche ora che le telecamere si sono spente, continua a mandare segnali carichi di nostalgia e sentimento.

Dalla fine della loro relazione, Lorenzo ha scelto il silenzio come forma di rispetto. Nessuna parola contro Shaila, nemmeno un’accusa velata. Anche durante un recente incontro con i fan, si è limitato a dire di non aver notato cambiamenti nella ragazza che ha amato, lasciando intendere quanto quella separazione sia arrivata per lui come un fulmine a ciel sereno.

Lorenzo dopo il GF si commuove per i regali degli Shailenzo

Tornato a Milano, Spolverato ha trovato conforto nella sua famiglia e in un’ondata di affetto da parte del pubblico, in particolare dei fan degli Shailenzo, che lo stanno letteralmente sommergendo d’amore. Oggi, attraverso il suo canale Instagram, Lorenzo ha condiviso un video toccante: apre una scatola colma di fotografie di coppia, sorrisi condivisi, momenti felici che sembrano appartenere a un’altra vita.

Mentre scorrono le immagini, la voce si spezza, gli occhi si velano. L’emozione è autentica, impossibile da nascondere. “Grazie a tutti gli Shailenzo per tutto questo”, dice commosso. “Qua ci sono non so quante foto nostre, è tutto meraviglioso. Conservo tutto. Vi ringrazio da parte di entrambi perché questo supporto non è da dare per scontato. Siete parte della nostra vita. Vi ho portato nel cuore e continuerò a farlo, qualsiasi cosa accada”.

Il dettaglio che non è passato inosservato? Lorenzo indossa ancora l’anello che gli aveva regalato Shaila, il nastro bianco simbolico condiviso con lei durante il programma, e una collana con la lettera S donata dai fan. Piccoli gesti, grandi significati. Il video è diventato virale su X (Twitter), dove centinaia di utenti commentano l’accaduto.

Tra chi sogna un riavvicinamento e chi si commuove per l’evidente sofferenza di Lorenzo, le reazioni non si fanno attendere: “Ti prego Shaila, parlaci almeno. Stiamo soffrendo anche noi”, scrive una fan. “Lui ha ancora l’anello perché si sente impegnato. Questo è amore vero”, aggiunge un’altra. C’è chi usa l’ironia per mascherare l’emozione: “Questo è pazzo, si è dimenticato di essere stato lasciato”, e chi si lascia andare: “Una pugnalata avrebbe fatto meno male”.

Ma non mancano le voci critiche. Alcuni utenti invitano i fan a non inviare più regali di coppia, suggerendo che continuare a rivivere il passato potrebbe ostacolare Lorenzo nel difficile percorso di guarigione: “Basta regali di coppia, pensate solo a lui”, scrive qualcuno. “Smettetela, così non lo aiutate ad andare avanti”.

Intanto Shaila Gatta mantiene il silenzio. Nessuna replica, nessun commento, nessuna apparizione pubblica. Ma i fan continuano a sperare in un confronto, anche solo per chiudere con dignità una storia che ha fatto sognare in molti. Lorenzo, intanto, resta lì, con le sue foto, i suoi ricordi e il cuore ancora pieno. Non di rancore, ma di amore.