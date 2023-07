Uno sgabello che vola dal pinnettu. Temptation Island si conclude in modo turbolento. E prima del tempo per tutti. Filippo Bisciglia, che anche quest’anno guida il racconto delle coppie, ha fatto sapere infatti che nessuno è riuscito a tagliare il traguardo dei 21 giorni. Tutte le coppie hanno chiesto infatti il falò di confronto immediato e deciso di lasciare il villaggio prima del previsto. Un finale insolito rispetto ad altre edizioni in cui, invece, i fidanzati e le fidanzate hanno vissuto a pieno l’esperienza nei villaggi per poi arrivare al confronto finale.

Quest’anno invece la pazienza dei protagonisti è stata evidentemente messa a durissima prova, tanto da non riuscire a resistere per tutti quei giorni. Ma torniamo allo ‘sgabello volante’. Anche in questa edizione è successo che qualcuno sfogasse la propria rabbia con gli arredi dell’Is Morus Relais ma dobbiamo aspettare lunedì prossimo per capire bene perché il fidanzato è scattato.

Temptation Island, lo sgabello vola dal pinnettu per la rabbia

Lunedì 24 luglio abbiamo visto i falò di confronto di Manuel e Francesca e di Mirko e Perla. Tutti lasciati. Nessun cenno, invece, alle altre due coppie rimaste, ossia Vittoria e Daniele e Ale e Federico. Loro saranno i protagonisti della prossima puntata, l’ultima, ma già sappiamo per certo che nemmeno loro sono arrivati alla fine del percorso.

“Confronto infuocatissimo, come dicevamo, per le ultime coppie rimaste all’Is Morus Relais di Temptation Island”, ha detto il conduttore di Temptation Island per precisare poi appunto che nessuno di loro ha raggiunto i 21 giorni previsti. E dalla clip di anticipazione ecco Daniele andare su tutte le furie, tanto da scagliare (letteralmente) uno sgabello fuori dal pinnettu.

Non conosciamo il motivo preciso di questa reazione, ma è chiaro che ha assistito a immagini pesanti della fidanzata Vittoria, che si è molto legata al single Edoardo. Tra loro è nata una bella sintonia e, in più occasioni, lei ha spiegato di starci bene e di ricevere quelle attenzioni che gli mancano da parte di Daniele. Ma forse, a giudicare però dalla reazione del fidanzato, ora si è spinta oltre…